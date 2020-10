Covid, il bollettino di oggi: oltre 21mila nuovi casi, +80 in terapia intensiva

Covid bollettino 25 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Si registra ancora un aumento dei casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 21.273 contro i 19.644 di ieri. I tamponi eseguiti da ieri sono molti meno rispetto alla precedente rilevazione, 161.880 contro 177.669. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è sempre alto, si contano 128 vittime (ieri erano state 151). Il totale dei decessi per Covid da inizio emergenza è ora di 37.338. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi sono oltre 19mila in più, il totale dei malati in Italia sale a 222.241. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.086, nel complesso 266.203. Cresce ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva dove ci sono ora 1.208 persone (+80 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda le singole regioni, picco di nuovi casi in Lombardia (5.762), a seguire la Campania con 2.590, Piemonte con 2.287. Sotto la soglia dei 2mila troviamo la Toscana (1.863), il Lazio (1.541), il Veneto (1.468), l’Emilia Romagna (1.192). Sotto quota mille le altre regioni, con il Molise (26) dove si registrano meno contagi.

In Lombardia sono 5.762 i nuovi positivi al coronavirus con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. Lo rende noto la Regione fornendo i dati sull’emergenza sanitaria.

Covid bollettino 25 ottobre 2020: in Campania 2.590 nuovi casi, mai così tanti, ma solo 145 sintomatici

Sono 2.590 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 16.906 tamponi. E’ il dato più alto relativo ai nuovi positivi registrato in un solo giorno in Campania dall’inizio dell’emergenza. Dei 2.590 nuovi casi, 2.445 sono asintomatici e 145 sintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 38.613, mentre sono 860.203i tamponi complessivamente analizzati. Nessun nuovo decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania nelle ultime 24 ore, il totale dei deceduti resta pertanto 571. Sono 173 i guariti: il totale dei guariti sale a 9.322.

Sono 113 i posti letto di terapia intensiva occupati in Campania, 8 in più rispetto a ieri. I posti letto di terapia intensiva attivati su base regionale sono 227. Sono 1.151 i posti letto di degenza dedicati a pazienti Covid attualmente occupati, 33 in più rispetto a ieri: i posti letto di degenza complessivamente attivati su base regionale in Campania sono 1.500.

In Piemonte 2.287 casi, terza regione per numero di nuovi contagi

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 55.535 (+2287 rispetto a ieri) di cui 1028 (45%) sono asintomatici. Dei 2287 casi 825 sono di screening, 693 contatti di caso, 769 con indagine in corso, 193 in Rsa e Strutture socio-assistenziali, 360 in smbito scolastico 1734 tra la popolazione generale e 4 importati.

I decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte sono 11, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora di 4.259 deceduti risultati positivi al virus, così ripartiti a livello provinciale: 696 Alessandria, 261 Asti, 221 Biella, 409 Cuneo, 398 Novara, 1869 Torino, 231 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.