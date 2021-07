Covid oggi 4.522 casi e 24 decessi, salgono a 70mila gli italiani positivi al virus

Covid bollettino 27 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono in crescita i nuovi casi di Covid riscontrati in Italia, 4.522 oggi (ieri 3.117 ), ma nelle ultime 24 ore sono stati esaminati più del triplo dei tamponi testati ieri, 241.890. L’indice di positività scende all’1,8%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 24 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.995. (Continua a leggere dopo la foto)

Sono 99 in più i ricoverati con sintomi di Covid rispetto a ieri e in lieve aumento (+7) i ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 1.611 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 189 con 16 ingressi del giorno. In aumento (+2.418) i dimessi e guariti che salgono a 4.126.741 mentre gli attuali positivi sono 70.310 con un incremento di 2.074 nuovi positivi. Oggi in testa per numero di nuove infezioni il Veneto con 804 casi, quindi la Lombardia con 641 e il Lazio con 543.

In Campania 236 nuovi casi e 4 decessi, stabile il numero delle persone ricoverate

Sono 236 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.330 tamponi molecolari. Si registrano 4 nuovi decessi, avvenuti nelle ultime 48 ore, e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 10 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 188 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. I dati sono contenuti nel bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di oggi dall’Unità di crisi della Regione Campania.

Covid bollettino 27 luglio 2021: in Lombardia 641 nuovi casi e un decesso, aumentano le persone ricoverate

Sono 641 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 35.774 tamponi effettuati, per un tasso di positività dell’1,7%. Nelle ultime 24 ore c’è stato un decesso, che porta il totale dei morti nella regione da inizio pandemia a 33.818. Aumentano le persone ricoverate: nei reparti Covid ordinari sono 180, 29 più di ieri; nelle terapie intensive 29, una in più di ieri.

Sono 208 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 108 nella città capoluogo. Incremento a tre cifre anche in provincia di Varese, dove si registrano oggi 123 nuovi positivi. Seguono Brescia e Como con 51 nuovi casi ciascuna e Bergamo e Mantova con +45. I nuovi casi sono 32 in provincia di Pavia, 14 in quella di Lodi e 10 a Monza e Brianza. Non si registrano nuovi contagi a Lecco e Sondrio.