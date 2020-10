Covid, il bollettino di oggi: 25mila casi e 205 morti in 24 ore

Covid bollettino 28 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Nuovi casi di nuovo in crescita nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 24.991 contro i 21.994 di ieri. I tamponi eseguiti da ieri sono molti di più rispetto alla precedente rilevazione, quasi 199mila contro i 174mila di ieri. La Lombardia resta la regione più colpita, con 7.558 nuovi contagi. Lieve calo dei decessi nelle ultime 24 ore, si contano 205 vittime contro le 221 di ieri. Il totale dei decessi per Covid da inizio emergenza è ora di 37.905. (segue dopo la foto)

Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva con 1536 casi (+125 da ieri). Gli attualmente positivi sono 276.457 (+21.367), mentre 275.404 i guariti (+3.416). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, ancora in aumento i nuovi casi in Lombardia (+7558), 2827 in Piemonte, 2427 in Campania. Nel Lazio sono 1963, mentre la regione meno contagiata è il Molise (+19).

In Campania 2.427 nuovi casi, 17 morti e 365 guariti

Sono 2.427 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 15.030 tamponi. Dei 2.427 nuovi positivi, 31 sono sintomatici e 2.396 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sono 45.782, mentre sono 901.583 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania inserisce nel bollettino odierno 17 nuovi decessi, specificando però che si tratta di persone decedute tra il 24 e il 27 ottobre. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 624. Sono 365 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 10.272.

Covid bollettino 28 ottobre 2020: in Emilia-Romagna 1.212 nuovi contagi e 14 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 50.494 casi di positività, 1.212 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.376 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti passa così dal 6,6% di ieri al 5,7% di oggi.

Purtroppo, si registrano 14 nuovi decessi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,3 anni. Sui 582 asintomatici, 244 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 63 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 per screening sierologico, 11 con i test pre-ricovero. Per 260 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede quella di Modena con 280 nuovi casi, poi Bologna (222), Reggio Emilia (171), Rimini (114), Ravenna(96), Piacenza (91), Parma (75). Poi la provincia di Ferrara (57), l’Imolese (37), Cesena (36) e Forlì (33). >> Tutte le breaking news