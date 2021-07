in

Covid bollettino 3 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 932 (ieri 794) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I tamponi esaminati sono 228.127, con il tasso di positività che rimane stabile allo 0,4%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 22 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.637. (Continua a leggere dopo la foto)

Continua il calo delle terapie intensive: 204 (-9). Scende anche il numero dei ricoveri che si attesta a 1.394 (-75). Gli attuali positivi sono 45.576 (-2.203). Tre regioni hanno fatto registrare più di cento casi nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (140), Campania (139) e Sicilia (134).

Nel Lazio oggi 85 casi su oltre 26mila test, 3 i decessi, 40 ancora ricoverati in intensiva

Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-215) e quasi 19mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 85 nuovi casi positivi (+21), 3 decessi (-2), mentre i ricoverati sono 155 (-7). I guariti sono 180, le terapie intensive sono 40 (-2). “Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 51. Rt in calo allo 0,6 e incidenza sotto i 10 ogni 100mila abitanti”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato.

Sono 2.837 gli attualmente positivi al Covid-19 nel Lazio, di cui 155 ricoverati, 40 in terapia intensiva e 2.642 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 335.002 e i morti 8.347, su un totale di 346.186 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 3 luglio 2021: in Toscana 50 contagi, 3 decessi e 18 in terapia intensiva

In Toscana sono 50 i nuovi casi di contagio da Covid (tutti confermati con tampone molecolare), che portano il numero totale a 244.435 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% eraggiungono quota 235.960 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.445 tamponi molecolari e 10.716 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo.

Sono invece 4.056 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i

tamponi di controllo), di cui l’1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.601, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 103 (2 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un’età media di 64,7 anni.