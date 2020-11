Covid, il bollettino di oggi: 39.811 nuovi casi, il 17,2% dei tamponi è positivo

Covid bollettino 7 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 39.811 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia su 231.673 tamponi eseguiti, con un tasso di positività quindi del 17,2%. In testa per nuovi contagi la Lombardia, con ben 11.489 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 425 persone a causa del virus. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 41.063. (segue dopo la foto)

Ci sono 2.634 ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 119 persone rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono 532.536 (+33.418), mentre i guariti 328.891 (+5.966 da ieri). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile.

Per quanto riguarda le singole regioni, boom di nuovi casi in Lombardia (11.489), mentre sono 4.437 in Piemonte e 4.309 in Campania, 3.815 nel Veneto e 2.618 nel Lazio. In Calabria ne sono stati riscontrati 392.

In Lombardia 108 morti in 24 ore

Sono 108 le persone decedute in Lombardia a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione. Quanto al numero di nuovi contagi, sono 11.489 (di cui 569 ‘debolmente positivi’ e 104 a seguito di test sierologico). I tamponi effettuati oggi sono 46.099, con un rapporto pari al 24,9%. Il totale complessivo dei tamponi processati ammonta invece a 3.218.458. Lo si legge nel bollettino a cura della Regione Lombardia.

Cresce il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 108.581 (+1.118), di cui 6.120 dimessi e 102.461 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 5.813 (+250) mentre quelli in terapia intensiva sono 610 (+40). Dall’inizio della pandemia sono morte 18.226 persone.

In provincia di Milano i nuovi positivi al coronavirus sono 4.520, di cui 1.758 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 382, a Brescia 710, a Como 891, a Cremona 256, a Lecco 283, a Lodi 207, a Mantova 359, a Pavia 550, a Sondrio 135 e a Varese 1.222. Numeri alti anche nella provincia di Monza e Brianza dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.638 nuovi contagi.

Covid bollettino 7 novembre 2020: in Piemonte 45 morti, 4.437 nuovi casi e oltre 4.400 ricoverati

Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione

Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi. Il totale è ora 4.594 deceduti risultati positivi al virus. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 93.895 (+4.437 rispetto a ieri), di cui 1.759 (40%) asintomatici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 284 (+16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4122 (+251 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 47.083. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.134.670 (+17.390 rispetto a ieri), di cui 622.098 risultati negativi.