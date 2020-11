Covid bollettino 8 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 32.616 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia su 191.144 tamponi eseguiti, con un tasso di positività quindi del 17%, in linea con quello registrato ieri (17%). In testa per nuovi contagi sempre la Lombardia, con 6.318 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 331 persone a causa del virus. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 41.394. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 558.636, con un incremento di 26.100 in 24 ore. i ricoverati 29.189 (+1.446 rispetto a ieri) di cui in terapia Intensiva 2.749 (+115). Il totale dei casi da inizio emergenza in Italia è 935.104 (+32.616, +3,61%). I dimessi/guariti sono 6183, in tutto da inizio emergenza sono 335.074.

In Campania 4.146 nuovi casi, 186 i ricoverati in terapia intensiva

Sono 69.652 le persone attualmente positive in Campania (4.146 in più rispetto a ieri). Di queste, 67.649 sono in isolamento domiciliare e 2.003 (il 2,8% dei positivi) sono ospedalizzate: 1.817 ricoverate in reparto Covid ordinario e 186 in terapia intensiva.

Quello dei nuovi positivi è il dato più alto di nuovi casi registrato in un solo giorno in Campania. Dei 4.601 nuovi positivi (il 17,8% sul totale dei tamponi analizzati), 284 sono sintomatici (il 6,1%) mentre 4.317 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 86.919, mentre il totale dei tamponi esaminati è 1.123.703. L’unità di crisi della Regione Campania inserisce nel bollettino odierno 15 nuovi decessi legati al coronavirus, specificando però che si tratta di decessi avvenuti tra il 4 e il 7 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza è 826. Sono 440 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 16.441.

Covid bollettino 8 novembre 2020: in Lombardia 6.318 nuovi casi e 117 morti

Sono 6.318 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 323

‘debolmente positivi’ e 49 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati oggi, secondo i dati della Regione Lombardia, sono 38.188, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi effettuati del 16,5%. I

morti sono stati 117 da ieri per un totale dall’inizio della pandemia di 18.343.

Sono 6.225 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, in aumento di 412 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 650, in aumento di 40 unità da ieri. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i guariti e i dimessi sono 1.420 in più di ieri.