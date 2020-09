Covid-19, il bollettino di oggi: 1.379 nuovi casi su oltre 92mila tamponi

Covid bollettino 8 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.379 nuovi casi, in crescita rispetto a ieri (erano 1.108). Oggi però sono stati effettuati oltre 40mila tamponi in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, fa sapere il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 280.153 persone. Oggi si contano 10 vittime, un dato che porta il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.563. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono di 796 unità, in totale sono 33.789. 143 le persone che risultano ad oggi ricoverate in terapia intensiva, una più di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 563, in totale sono 210.801.

In Lombardia 271 nuovi contagi e 2 decessi

Sono 271 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia (di cui 44 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico) mentre i decessi ammontano a +2 per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 16.888 morti. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumentano guariti e dimessi (+158) per un totale di 76.976 (+158), di cui 1.329 dimessi e 75.647 guariti. Quanto ai tamponi effettuati sono 20.781, per un totale di 1.736.911, mentre il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,3. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 (+1) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 248 (+6).

Covid bollettino 8 settembre: in Campania 249 nuovi casi

Sono 249 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 45 sono relativi a casi di rientro (20 dalla Sardegna e 25 da Paesi esteri) mentre 16 sono contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è 8.377. Sono 7.900 i tamponi esaminati oggi in Campania (il totale dei tamponi esaminati è 467.131).

Nessun nuovo decesso legato al coronavirus è stato registrato oggi in Campania, con il totale che resta 448, mentre sono 24 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.514 (di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti). L'Unità di crisi della Regione Campania sapere che "con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall'estero e da altre regioni. Si conclude – aggiunge l'unità di crisi in una nota – questa fase dell"operazione filtro' del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d'Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra".