Covid oggi 5.552 nuovi casi e 59 morti, diminuiscono attuali positivi e ricoverati

in

Covid bollettino 9 settembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 5.522 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia (ieri 5.923), secondo i dati del bollettino ufficiale di oggi. Sono stati registrati altri 59 morti (ieri 69), che portano a 129.766 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 291.468 tamponi, con un tasso positività che cala all’1,89% (dal 2% di ieri). (Continua a leggere dopo la foto)

Diminuiscono le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 4.230 con un calo di 5 persone rispetto a ieri, mentre sono 558 i ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), con 38 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.331.257 i guariti (+7.122 ) e 129.918 gli attualmente positivi (-1.663 ).

Nel Lazio oggi 310 nuovi casi e 5 morti, stabile la pressione sulla rete ospedaliera

Oggi nel Lazio su 10.195 tamponi molecolari e 16.324 tamponi antigenici per un totale di 26.519 tamponi, si registrano 310 nuovi casi positivi (-62), sono 94 i casi in meno rispetto a giovedì 2 settembre. Sono 5 i decessi (+3), 463 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive (-6) e 516 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 152. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 13.092 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 463 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 12.571 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 356.336 e i morti 8.561, su un totale di 377.989 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 9 settembre 2021: in Emilia-Romagna 449 nuovi casi e 3 decessi, diminuiscono gli attuali positivi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 416.228 casi di positività, 449 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.175 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,5%). Nelle ultime 24 ore si registrano tre decessi di persone positive al virus.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 94 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (71). Poi Rimini (68) e Bologna (62); quindi Parma (40), Ravenna (27), Ferrara (25), Piacenza (20). Infine, Forlì (16), Cesena e il Circondario Imolese (entrambe con 13). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.450 tamponi molecolari, per un totale di 5.615.984. A questi si aggiungono anche 18.725 tamponi antigenici rapidi.

I guariti sono 534 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 387.807. Diminuiscono i casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 15.022 (-88 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 14.575 (-87), il 97% del totale dei casi attivi. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (45); 402 quelli negli altri reparti Covid (-1).