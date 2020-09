Covid, il bollettino di oggi: 1.597 nuovi casi, salgono le terapie intensive

Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, giovedì 10 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.597 nuovi casi, in ulteriore crescita rispetto a ieri quando erano stati accertati 1.434 nuovi contagi. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, hanno contratto il virus 283.180 persone. I decessi per Covid oggi sono 10, un dato che porta il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.587. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi sono 35.708, nelle ultime 24 ore sono quindi saliti di 974 unità. Salgono anche i ricoverati in terapia intensiva, sono 14 più di ieri, 164 in tutto. Rispetto a ieri sono segnalati altri 613 guariti, che nel complesso sono 211.885. Sono 94.186 i tamponi fatti in Italia da ieri, 9.554.389 da inizio emergenza.

Covid bollettino di oggi: in Campania 180 nuovi casi, un decesso e 21 guariti

Sono 180 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 7.482 tamponi. Dei 180 nuovi casi, 73 sono legati a casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 8.760, mentre il totale dei tamponi esaminati è 481.767. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che c’è un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza è 450. Sono 31 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.568, di cui 4.564 completamente guariti e 4

clinicamente guariti.

In Lombardia oggi 245 nuovi positivi, in Emilia-Romagna 110

Sono 245 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia. La regione registra un decesso. Ci sono 30 ricoverati in terapia intensiva (+3) e altri 256 ricoverati (+4). I tamponi effettuati sono 17.391. La provincia di Milano registra 91 nuovi casi, Milano città 51. Varese 26, Monza e Brianza 22, Brescia 17, Pavia 14, Bergamo 11, Cremona 7, Lecco e Mantova 6, Lodi e Sondrio 4.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.073 casi di positività, 110 in più rispetto a ieri, di cui 65 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 110 nuovi casi, 64 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 43 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 33 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero. >> Tutte le notizie sul Coronavirus