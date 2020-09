Covid, il bollettino di oggi: nuovi contagi in calo, +7 in terapia intensiva

Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, sabato 12 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.501 nuovi contagi, in flessione rispetto a ieri quando ne erano stati accertati oltre 1.600. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, secondo i dati diffusi oggi Ministero della Salute, hanno contratto il virus 286.297 persone. I decessi per Covid oggi sono 6, il totale dei morti a causa della pandemia in Italia è quindi di 35.603. (segue dopo la foto)

Covid bollettino di oggi. In Italia sono 37.503 gli attualmente positivi al coronavirus, rispetto a ieri c’è stato un incremento di 736 persone. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva per il Covid. Sono adesso 182 i casi, rispetto a ieri 7 persone in più. 213.191 i guariti in Italia dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano 759 dimessi in più.

Covid bollettino di oggi: in Lombardia 269 positivi in più, nessun decesso

Sono 269 i casi di nuova positività al Coronavirus registrati in Lombardia. In regione non si registra alcun nuovo decesso nelle ultime 24 ore. Stabile, secondo i dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia il numero dei ricoverati in terapia intensiva (27), mentre aumentano di cinque unità a 251 i ricoverati non in terapia intensiva. I tamponi sono stati 16.493. Le persone dimesse 293. Il totale dei guariti/dimessi totale complessivo è di 77.611 persone di cui 1.366 dimessi e 76.245 guariti. I decessi restano a 16.896. Questi i casi suddivisi per città: Milano: 102, di cui 61 a Milano città; Bergamo: 24; Brescia: 24; Como: 12; Cremona: 6; Lecco: 11; Lodi: 3; Mantova: 11; Monza e Brianza: 32; Pavia: 7; Sondrio: 0; Varese: 21. (segue dopo la foto)

Nel Lazio 155 nuovi casi, di cui 95 a Roma

“Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio, si registrano 155 casi, di cui 95 sono a Roma, e un decesso. Continua il monitoraggio della comunità peruviana. Due i casi positivi a via del Caravaggio indagine epidemiologica estesa a tutti e tamponi”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano.

Nel dettaglio, Nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ultime 24 ore e di questi nove sono di rientro: tre con link dalla Sardegna, due dall’Ucraina, uno dalla Spagna, uno dalla Croazia, uno dalla Bielorussia e uno dalla Campania. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 55 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi quattro i casi di rientro: due con link dalla Sardegna, uno dalla Romania e uno dalla Basilicata. Ventiquattro sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 3 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Lombardia. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 13 i casi nelle ultime 24 ore, di cui cinque con link dalla Sardegna, uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale e tre individuati in fase di pre ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore: tre casi con link dalla Sardegna e uno dalla Campania. Uno è un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi nelle ultime 24 ore: due i casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e uno dalla Moldavia. Due i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sono cinque i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.