Covid, il bollettino di oggi: quasi 1.000 positivi in più, +7 in terapia intensiva

Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, domenica 20 settembre 2020. Oggi i nuovi contagi accertati in Italia sono 1.587, in leggero calo rispetto a ieri quando ne erano stati rilevati 1.638. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 298.156 persone. Oggi sono morte 15 persone per il Covid: in totale i morti a causa della pandemia in Italia sono 35.707. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 44.098, sono 937 più di ieri. I guariti sono 218.531, sono 635 più di ieri. Aumenta di 7 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva e ora si attesta a 222. Cresce il numero complessivo dei tamponi effettuati: 83.428 nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.432.814.

Covid bollettino di oggi: in Lombardia 211 nuovi contagi e 5 morti

Sono 211 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 25 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Rispetto a 24 ore fa si sono registrati inoltre 5 decessi, facendo salire a 16.922 il totale complessivo dei morti dall’inizio dell’epidemia.

In aumento anche il numero di tamponi effettuati: sono 14.926, per un totale di 1.943.336. Crescono i pazienti guariti/dimessi: sono 134, per un totale di 78.829, di cui 1.464 dimessi e 77.365 guariti. In aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 38 (+2), mentre diminuiscono i ricoverati non in terapia intensiva: 264 (-7).

Sono 81 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 46 a Milano città. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 20 nuovi casi, a Brescia 30, a Como 9, a Lecco 5, a Lodi 1, a Mantova 5, a Monza 21, a Pavia 17, a Sondrio 4 e a Varese: 16. Nessun nuovo caso si è invece verificato a Cremona nelle ultime 24 ore.

In Campania 171 nuovi casi e 69 guariti

Sono 171 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 7.632 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 10.260, mentre sono 540.615 i tamponi complessivamente esaminati. L’unità di crisi della Regione Campania comunica che non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza in Campania è 456. Sono 69 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 5.129. >> Tutte le notizie sul Coronavirus