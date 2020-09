Covid, il bollettino di oggi: 1.786 nuovi casi e 23 morti

Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, giovedì 24 settembre 2020. Oggi i nuovi contagi accertati in Italia sono 1.786, in crescita rispetto a ieri quando ne erano stati accertati 1.640. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, hanno contratto il virus 304.323 persone. Oggi sono 23 i decessi per il Covid: in totale i morti a causa della pandemia in Italia sono 35.781. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono di 666 unità, oggi sono 46.780. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.097, in totale sono 221.762. I ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 246, più 2 rispetto a ieri. Il Veneto è la regione più colpita con 248 nuovi casi, seguita dal Lazio con 230, poi la Lombardia con 229. Sono 195 in Campania e 156 in Toscana. 4 i casi in Molise e 3 in Valle d’Aosta. In Italia, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 108.019 tamponi. Dall’inizio dell’emergenza il totale è di 10.787.694 test effettuati. I dati sono stati elaborati dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile.

Covid bollettino di oggi: in Lombardia 229 nuovi casi e 10 morti

Sono 229 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 32 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Dieci i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 16.935 morti dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi effettuati sono 21.369 per un totale di 2.012.281, mentre i pazienti guariti/dimessi sono 79.472 (+275), di cui 1.499 dimessi e 77.973 guariti. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 31

(-2) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 303 (-5).

Sono 53 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 8 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 15 casi, a Brescia 23, a Como 1, a Cremona 0, a Lecco 2, a Lodi 5, a Mantova 1 a Monza 22, a Pavia 13, a Sondrio 6, a Varese 1. >> Tutte le notizie sul Coronavirus