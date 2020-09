Covid, il bollettino di oggi: 1.912 nuovi casi e 20 morti

Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, venerdì 25 settembre 2020. Oggi i nuovi contagi accertati in Italia sono 1.912, per il secondo giorno consecutivo in crescita, ieri ne erano stati accertati 1.786. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, hanno contratto il virus 306.235 persone. Oggi sono 20 i decessi per il Covid: in totale i morti a causa della pandemia in Italia sono 35.801. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 47.718, sono quindi 938 in più nelle ultime 24 ore. I guariti in tutto sono 222.716, con un incremento di 954 rispetto a ieri. Calano i ricoverati in terapia intensiva, sono 2 meno di ieri (244 in tutto). Anche oggi nessuna regione a zero casi. Per numero di positivi, al primo posto c’è la Lombardia con 277 casi, davanti alla Campania con 253 e al Lazio con 230.

In Lombardia oggi 277 nuovi casi e 2 morti

In Lombardia sono 277 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 e 2 i morti registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla Regione. A fronte di 20.431 tamponi eseguiti, i positivi sono pari all’1,3%. A proposito dell’aumento di nuove infezioni rilevate, da Palazzo Lombardia fanno notare che “l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

Sono 152 in più i guariti e i dimessi (in totale 79.624). Calano i ricoveri sia ordinari (-3), attualmente a quota 300, che in terapia intensiva (-1) dove si trovano attualmente 30 pazienti Covid. In totale i morti in Lombardia arrivano a quota 16.937. Riguardo ai nuovi casi positivi registrati da ieri, 55 sono debolmente positivi e 8 sono stati rilevati a seguito di test sierologici. Con l’ultima tranche di tamponi, il totale di quelli eseguiti in Lombardia è 2.032.712.

Stringendo l’obiettivo sulle province, oggi sono saliti a quota 192 i nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 rilevati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, ieri erano 53. Di questi 104 si concentrano nel capoluogo regionale. I nuovi casi per provincia sono 34 a Brescia, 14 a Bergamo, 10 a Como, 7 a Cremona, 1 a Lecco, 2 a Lodi, 8 a Mantova, 28 per Monza e Brianza, 23 a Pavia, 2 a Sondrio, 31 a

Varese. >> Tutte le notizie sul Coronavirus