Covid, il bollettino di oggi: 1.869 nuovi casi, Campania prima regione

Covid bollettino di oggi, comunicati poco fa i dati ufficiali di sabato 26 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati sono 1.869, in lieve calo rispetto a ieri. La Campania è la prima regione in Italia per nuovi casi di Covid-19, con 274 accertati nelle ultime 24 ore e questo giustifica l’avvertimento del governatore De Luca su possibili nuove restrizioni. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è di 308.104 mentre le vittime sono 35.818, 17 in più di ieri. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi oggi sono 48.593, con un incremento di 875 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 977 in più, in totale in Italia ad oggi hanno superato il virus 223.693 persone.

In Lombardia 256 nuovi casi, l’1,33% dei tamponi effettuati

In Lombardia ci sono 256 nuovi positivi al Covid19 a fronte di 19.137 tamponi, con un rapporto pari all’1,33%. Secondo gli ultimi dati della Regione, è forte l’aumento dei guariti e dei dimessi (336). Sono 4 i morti delle ultime 24 ore. Sono stabili le terapie intensive: restano 30 i posti occupati a fronte di 256 nuovi positivi registrati oggi dalla Regione. Sono dodici in più i ricoveri nei reparti diversi dalle terapie intensive e quindi meno gravi, che portano il totale a 312. Dei nuovi contagiati, 32 sono debolmente positivi al Covid19 e 8 sono emersi a seguito di test sierologico.

I nuovi casi per provincia del Covid19 in Lombardia si fanno registrare soprattutto nel milanese, dove sono 92 i contagi rilevati dai tamponi, di cui 57 a Milano città. Al secondo posto c’è Varese, con 41 casi; seguono Brescia (27), Monza (26), Bergamo (25). A Como sono 10, a Cremona 7, a Lecco 4 e a Lodi 6. Nove i casi a Mantova, cinque a Pavia e a Sondrio 3.

Covid bollettino di oggi: nel Lazio 219 nuovi casi, 129 a Roma

“Su circa 10 mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 219 casi: di questi 129 sono a Roma, e due i decessi”. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sono riprese le attività del drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dopo la sospensione di ieri a causa del maltempo e del forte vento.

In dettaglio nella Asl Roma 1 sono 41 i casi nelle ultime 24h e di questi uno è di rientro dall’Egitto. Sono ventidue inoltre i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. “Nella Asl Roma 2 sono 59 casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dall’Ucraina e uno dalla Lombardia. Diciotto sono i contatti di casi già noti e isolati e ventuno individuati su segnalazione del medico di medicina generale”, continua l’assessore. Nella Asl Roma 3 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi di rientro, due dall’Emilia Romagna, uno dalla Lombardia, uno dalla Sicilia, uno dalla Toscana e uno dalla Repubblica Ceca. Quindici sono i contatti di casi già noti e isolati. >> Tutte le notizie sul Coronavirus