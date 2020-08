Covid, bollettino di oggi: nuovi casi in lieve aumento, +1.462 da ieri

Covid bollettino 28 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nuova crescita seppur lieve dei contagi in Italia: sono 1.462 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.411. Dall’inizio dell’emergenza sono 265.411 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 9, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.472. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi oggi sono 23.035: nelle ultime 24 ore l’incremento è stato di 1.103 unità. I guariti sono 348 in più, 206.902 da inizio emergenza. 74 pazienti sono in terapia intensiva, sette più di ieri.

Nel Lazio 166 nuovi casi di cui 87 a Roma

“Oggi nel Lazio si registrano 166 casi” di Covid-19 “e un decesso. Di questi, 87 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e in particolar modo con link dalla Sardegna (38%)”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ricordando che “continua lo straordinario lavoro di testing e tracciamento”, con un “record tamponi” di “oltre 14mila”, e che “ai drive-in regionali.

L’assessore alla sanità del Lazio ha ricordato che “i drive-in per i tamponi rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, mentre sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora. Presso ciascuna Asl – sottolinea inoltre D’amato – nascono le équipe anti-Covid per le scuole per la gestione operativa del protocollo dell’istituto superiore di sanità (Iss)”. (segue dopo la foto)

Covid bollettino 28 agosto 2020: in Lombardia 20mila tamponi e 316 positivi

In Lombardia è record di tamponi, con quasi 20mila test analizzati (19.721) e 316 nuovi positivi al coronavirus della Covid-19. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati resta uguale agli ultimi giorni ed è pari all’1,6%. Sono 3 i morti delle ultime 24 ore, mentre aumentano guariti e i dimessi (+84).

E’ nel Milanese la metà dei nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus della Covid-19 in Lombardia. Sono 133 dei 316 nuovi positivi totali, di cui 81 a Milano città, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia.

“Oggi in Lombardia – spiega l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – abbiamo sfiorato i 20mila mila tamponi effettuati (19.721). Una cifra record, che porta il totale complessivo a quota 1.555.403 analisi molecolari”. >> Tutte le breaking news