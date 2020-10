Covid, il bollettino di oggi: +2.844 contagi, schizzano in alto gli attuali positivi

Covid bollettino di oggi, i dati ufficiali di sabato 3 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 2.844, un incremento notevole rispetto a ieri quando erano stati 2.499. Schizzano in alto anche gli attuali positivi, sono 1.569 in più. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia sale a 322.751. Le vittime oggi sono 27; in tutto ad oggi nel nostro paese sono decedute 35.968 persone a causa del virus. (segue dopo la foto)

I dimessi e guariti oggi sono 1.247, in totale salgono a 231.217. A trainare la crescita dei nuovi contagi anche oggi è la Campania, con 401 casi, seguita da Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Due regioni a zero contagi: il Molise e la Valle d’Aosta. Da ieri sono stati eseguiti 118.932 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 297, con un incremento di 3 unità nelle ultime 24 ore.

Oggi in Campania 401 nuovi casi

Sono 401 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 7.498 tamponi. Per il terzo giorno consecutivo la Campania registra il numero più alto di contagi in un giorno. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 13.925, mentre sono 620.282 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che è stato registrato un decesso, con il totale dei deceduti che sale a 465. Sono 103 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 6.418.

Covid bollettino di oggi: in Lombardia 393 nuovi casi e 5 morti

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 393 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 64 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino giornaliero. Cinque le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.969. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (42, +3 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 81.620 (+392), di cui 1.354 dimessi e 80.266 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 293 (-9). I tamponi effettuati sono 18.860, il totale complessivo sale a 2.172.337. A fronte di tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per una percentuale pari al 2%.