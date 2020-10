Covid, bollettino di oggi: 2.257 nuovi casi, oltre 36mila morti da inizio emergenza

Covid oggi, diffusi poco fa i dati ufficiali di lunedì 5 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute sono 2.257, oltre 300 meno di ieri, secondo calo consecutivo. Nessuna regione risulta a zero contagi da ieri. A guidare con il maggior numero di casi è anche oggi la Campania (+431), seguita da Lombardia (+251), Lazio (+248) e Veneto (+230). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia sale a 327.586. Le vittime oggi sono 16; in tutto ad oggi nel nostro paese sono decedute 36.002 persone a causa del Covid-19. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono di 1.474 in 24 ore, oggi sono 58.903. I guariti sono 767 in più, in totale sono 232.681.

Covid oggi, in Campania nuovo record di casi: sono 431

Sono 431 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania. E’ il dato dei giornalieri più alto registrato in Campania dall’inizio dell’emergenza, circostanza che si verifica per il quarto giorno consecutivo. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 14.768. Sono 4.867 i tamponi analizzati oggi, per un totale di 632.399 tamponi esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che si è registrato un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti è 466. Sono 121 i nuovi guariti, per un totale di 6.593 guariti dall’inizio dell’emergenza.

Secondo quanto riportato nell’aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute, sono 506 le persone ricoverate in ospedale in Campania (+15), di cui 463 ricoverate in reparto Covid ordinario (+13) e 43 pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2).

In Lombardia 251 nuovi positivi e 2 morti

Sono 251 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 44 ‘debolmente positivi’ e uno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati, comunica la Regione, sono stati 8.075, con una incidenza dei nuovi casi positivi sul totale dei tamponi effettuati del 3,1%, in crescita rispetto a ieri quando era stata del 2,1%. I morti sono stati due, per un totale dall’inizio della pandemia di 16.973.

Sono 305 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, in aumento di nove unità nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, in terapia intensiva sono ricoverate 41 persone, due in più rispetto a ieri. I guariti e dimessi sono complessivamente 81.811, in aumento di 78 da ieri. >> Tutte le notizie sul Coronavirus