Covid, il bollettino di oggi: 22.211 nuovi casi e 462 morti

Covid bollettino oggi 1 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 157mila tamponi eseguiti e 462 i morti in 24 ore. Il rapporto positivi tamponi è al 14,1%, ancora in crescita rispetto a ieri (12,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.553. Questi i dati sulla diffusione del contagio resi noti nel tardo pomeriggio di oggi dal ministero della Salute. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi sono 4.871 in più, in totale sono 574.767. I dimessi guariti nelle ultime 24 ore sono 16.877, in tutto sono 1.479.988. Veneto (4.805), Lombardia (3.056) ed Emilia Romagna (2.629) sono le tre regioni in cui si registra il maggior incremento di casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore.

Covid bollettino oggi 1 gennaio 2021: in Campania 1.554 nuovi positivi e 32 morti

Sono 1.554 i nuovi positivi in Campania, di cui 1.470 asintomatici; i sintomatici sono 84. I tamponi fatti 19.003. Il totale positivi è di 189.673. Il totale dei tamponi è di 2.035.364. I deceduti sono 32, su un totale deceduti di 2.844. I guariti: 1.878 su un totale guariti di 109.574. Il report posti letto su base regionale è così suddiviso: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 113; Posti letto di degenza disponibili: 3.160; Posti letto di degenza occupati: 1.325.

📌#Coronavirus l'aggiornamento:

▶️oltre 11.300 tamponi;

▶️2.629 nuovi positivi, di cui 1.168 asintomatici;

▶️3.118 guariti

▶️70 decessi@raffaeledonini: L'aumento dei casi in parte atteso. Ora avanti con la campagna vaccinale, senza abbassare la guardia https://t.co/LzExZiRimx pic.twitter.com/J06WmXyX98 — RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER) January 1, 2021

Nel Lazio 1.913 nuovi casi su 15mila tamponi, 23 i morti: crescono le terapie intensive

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato la quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 nel Lazio, con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-1.821) si registrano 1.913 casi positivi (+146), 23 i decessi (-50) e +702 i guariti. aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e i decessi. il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 13%. i casi a Roma città salgono a quota 800. I dati segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore”, commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel Lazio sono 76.361 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.752 ricoverati, 305 in terapia intensiva (+2) e 73.304 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 84.811, i decessi 3.792 e il totale dei casi esaminati è pari a 164.964. >> Le breaking news