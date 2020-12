Covid, il bollettino di oggi: 18.727 nuovi casi e 761 morti, -25 in intensiva

Covid bollettino oggi 11 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi sono stati registrati 18.727 nuovi casi di coronavirus, 761 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati da ieri sono 190.416, il rapporto positivi tamponi è quindi del 9,8%, in linea con quello registrato ieri (9,9%). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.265, in calo di 25 rispetto a ieri. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi scendono di 6.204 unità, ora sono 690.323. I dimessi guariti sono 24.169 in più rispetto a ieri, in totale sono 1.052.163. Da inizio emergenza in Italia i casi di Covid registrati sono 1.805.873. Per quanto riguarda le regioni che hanno fatto registrare il maggiore incremento di casi nelle ultime 24 ore, in testa c’è il Veneto (3.883), a seguire Lombardia (2.938) e Puglia (1.813)

In Veneto 3.883 nuovi contagi e 108 morti, + 18 in intensiva

Sono 3.883 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 108 morti. Dall’inizio dell’epidemia in totale gli infetti sono stati 181.451, mentre i decessi sono stati 4.659. Scende invece, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati Covid (-64), mentre nelle terapie intensive sono ricoverate 375 persone (+18).

“In Veneto l’Rt è sceso allo 0,92. Ci diranno questa sera in che area saremo, ma con un Rt che scende rimarremo in quella gialla. Non ci sono alternative”. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia nel corso del punto stampa.

Covid bollettino oggi 11 dicembre 2020: in Emilia-Romagna 1.211 nuovi casi, curva dei contagi in netto calo

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 141.010 casi di positività, cioè 1.211 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.459 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende al 6,9%, dal 8,2% di ieri. Prosegue la discesa dell’indice Rt regionale, che misura la trasmissibilità del contagio: il nuovo dato settimanale è di 0,81, rispetto allo 0,99 della scorsa settimana. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 61 decessi.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 361 nuovi casi, Reggio Emilia (198), Modena (112), Ferrara (101), Piacenza (92), Ravenna (88), Rimini (86), Parma (77), nell’imolese 61 e a seguire Cesena (23) e Forlì (12). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.459 tamponi, per un totale di 2.294.410. A questi si aggiungono anche 1.640 test sierologici e 2.030 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.811 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 70.508.

Continua a diminuire il numero dei casi attivi in regione, a oggi sono 64.055 (-661 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 61.012 (-630), il 95,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (+2 rispetto a ieri), 2.812 quelli negli altri reparti Covid (-33).