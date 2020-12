Covid, il bollettino di oggi: 17.938 nuovi casi e 484 morti in 24 ore

Covid bollettino oggi 13 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi sono stati registrati 17.938 i nuovi casi di coronavirus, 484 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati da ieri sono 152.697, il rapporto positivi tamponi è quindi dell’11,7%, in crescita rispetto a ieri (10,1%). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.199 in calo di 66 rispetto a ieri. I ricoverati in reparti Covid sono 28.066, sono dunque 499 meno di ieri. I guariti in totale sono invece 1.076.891 (+24.728). (segue dopo la foto)

I guariti in totale sono invece 1.093.161 (+16.270 rispetto a ieri). I casi attualmente positivi sono 686.031. Di questi, 27.735 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.158 quelli in terapia intensiva. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguita da Lombardia ed Emilia Romagna.

Nel Lazio 1.339 casi positivi, crescono i ricoveri in terapia intensiva

‘Oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-1.271) si registrano 1.339 casi positivi (+145), 27 i decessi (-14) e +2.021 i guariti. Diminuiscono i ricoveri e i decessi, aumentano le terapie intensive e Roma città torna sopra i 600 casi (655)”. Lo riferisce Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria del Lazio. “Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore” aggiunge.

Covid bollettino oggi 13 dicembre 2020: in Emilia-Romagna 1.940 nuovi positivi e 43 morti

In Emilia-Romagna su 11.137 tamponi effettuati, 1.940 nuovi positivi, di cui 1.001 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. 1.106 guariti, in calo i ricoveri in terapia intensiva. Eseguiti anche 1.164 test sierologici e 1.798 tamponi rapidi. Il 95,2% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media nei nuovi positivi è di 46,7 anni. Sono 43 i nuovi decessi. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 144.755 casi di positività, 1.940 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.137 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 17,4%.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 429 nuovi casi, Bologna (418), Rimini (213), Ravenna (197), Reggio Emilia (176), Ferrara (108), Piacenza (101), Parma (92). Poi l'Imolese (91), Forlì (62) e Cesena (53). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.137 tamponi, per un totale di 2.323.522. A questi si aggiungono anche 1.164 test sierologici e 1.798 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.106 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 73.421. Il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, è di 64.762 (+791 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 61.723 (+787), il 95,3% del totale dei casi attivi.