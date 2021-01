Covid bollettino oggi 13 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 15.574 i nuovi casi di positività al coronavirus e 507 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 175.429; il rapporto positivi tamponi è al 8,9%, in calo rispetto a ieri (10%). (segue dopo la foto)

I casi attualmente positivi sono 564.774, di cui 23.525 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.579. La Lombardia è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore, sono 2.245. Poi c’è la Sicilia con 1.969 nuovi casi e il Veneto con 1.884.

Nel Lazio 1.612 nuovi casi e 41 decessi

Oggi nel Lazio, “su oltre 13 mila tamponi (+475), si registrano 1.612 casi positivi (+231) e 41 decessi (-1). E’ stata superata quota 100mila guariti (+1.935). Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città tornano a quota 700”. Così l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, durante la videoconferenza della task-force regionale Covid.

Nel Lazio sono 78.223 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.892 ricoverati, 313 in terapia intensiva, e 75.018 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 101.462, i decessi 4.259 e il totale dei casi esaminati è pari a 183.908. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 13 gennaio 2021: in Emilia-Romagna nuovi casi in calo, sono 1.178

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 195.573 casi di positività, 1.178 in più rispetto a ieri (due giorni fa erano 1.563), su un totale di 15.833 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,4%. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 66.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 205 nuovi casi; a seguire Reggio Emilia (168); Rimini (166); Ferrara (144), Ravenna (143); poi Piacenza (86); Modena (79); Cesena (61). Quindi il territorio di Forlì (54), Parma (40) e infine Imola (32). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.833 tamponi, per un totale di 2.737.403. A questi si aggiungono anche 557 test sierologici e 7.980 tamponi rapidi effettuati da ieri.

I guariti dal Covid in Emilia-Romagna sono 3.324 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 129.073. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.980 (-2.212 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 55.072 (-2.153), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 229 (-8 rispetto a ieri), 2.679 quelli negli altri reparti Covid (-51).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale che lavora nella sanità regionale e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani. Alle 15.30 sono state effettuate 90.776 vaccinazioni; 5.638 le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le Aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata. >> Le breaking news