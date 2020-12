Covid, il bollettino di oggi: 12mila nuovi casi e 491 morti

Covid bollettino oggi 14 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi sono stati 12.030 i nuovi casi di coronavirus, 491 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati da ieri sono 103.584, 50mila in meno di ieri; il rapporto positivi tamponi è quindi dell’11,6%, in linea con quello di ieri (11,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.095. I ricoverati in reparti Covid sono 27.765. I guariti in totale sono invece 1.115.617 (+22.456). Gli attuali positivi sono 675.109, sono dunque 10.922 meno di ieri. (segue dopo la foto)

Nel Lazio oggi 1.315 nuovi casi e 38 decessi, 347 in intensiva

Nel Lazio sono 85.849 (+1.315) i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.938 ricoverati, 347 in terapia intensiva e 82.564 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 52.166, i decessi 2.976 (+38 da ieri) e il totale dei casi esaminati è pari a 140.991. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Nel Lazio “la discesa dei casi rallenta, sono stabili i ricoveri e aumentano le terapie intensive e i decessi”. E’ il bilancio dell’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

In Emilia-Romagna: 1.574 nuovi casi, salgono terapie intensive e ricoveri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 146.325 casi di positività, 1.574 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.517 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 15%. I decessi nelle ultime ore sono 73. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 330 nuovi casi, Bologna con 300, Ravenna (195), Reggio Emilia (167), Ferrara (120), Parma (119), Rimini (114), Piacenza (30). Poi l’Imolese (86), Cesena (72), Forlì (41).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.517 tamponi, per un totale di 2.334.039. A questi si aggiungono anche 1.139 test sierologici e 369 tamponi rapidi effettuati ieri. I guariti sono 1.273 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 74.694. Il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, è di 64.986 (+228 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 61.933 (+214), il 95,3% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+2 rispetto a ieri), 2.831 quelli negli altri reparti Covid (+12).

Covid bollettino oggi 14 dicembre 2020: in Campania 1.088 nuovi casi e 30 morti

Sono 1.088 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 15.472 tamponi. Dei 1.088 nuovi casi, 83 sono sintomatici e 1.005 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 in Campania dall’inizio dell’emergenza è di 175.053, mentre il totale dei tamponi processati è 1.821.695. Nel bollettino odierno l’Unità di crisi della Regione Campania inserisce 30 nuovi decessi, specificando che si tratta di 9 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Sono 1.648 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 80.043.

In Campania sono 130 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (656 i posti di terapia intensiva disponibili su base regionale) e 1.796 i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid (su un totale di 3.160 posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata).