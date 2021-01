Covid, il bollettino di oggi: 17.246 nuovi casi e 522 morti, calano le intensive

Covid bollettino oggi 14 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 17.246 i nuovi casi di positività al coronavirus e 522 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 160.585; il rapporto positivi tamponi è al 10,7%, in crescita rispetto a ieri (8,9%). (segue dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 2.557, in calo di 22 rispetto a ieri. Oltre 20mila in più i guariti, in totale salgono a 1.694.051. Le regioni che oggi fanno registrare il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (2.587), Veneto (2.076) e Sicilia (1.867). A seguire Lazio (1.816) e Puglia (1.524).

Nel Lazio oggi 1.816 casi positivi e 47 morti, a Roma oltre 900 nuovi contagi

Oggi nel Lazio “su oltre 14 mila tamponi (+327) si registrano 1.816 casi positivi (+204), 47 i decessi (+6) e +2.012 i guariti. Diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città tornano a quota 900. Ci attendiamo il Lazio in zona arancione con un valore Rt di poco sopra 1”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino odierno.

Nel Lazio sono 77.980 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.814 ricoverati, 295 in terapia intensiva, e 74.871 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 103.438, i decessi 4.306 e il totale dei casi esaminati è pari a 185.724. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino oggi 14 gennaio 2021: in Puglia 1.524 nuovi contagi e 24 morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 9.191 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.524 casi positivi. Di questi 445 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 128 in quella di Barletta-Andria-Trani, 280 in provincia di Foggia, 138 in quella di Lecce, 450 in provincia di Taranto. 3 casi di residenti fuori regione e un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 24 decessi: 7 in provincia di Bari, uno in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 8 in quella di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.152.452 test. 47.788 sono i pazienti guariti. 55.535 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 106.102, così suddivisi: 40.607 nella Provincia di Bari; 12.141 nella Provincia di Bat; 7.811 nella Provincia di Brindisi; 22.842 nella Provincia di Foggia; 8.536 nella Provincia di Lecce; 13.500 nella Provincia di Taranto; 565 attribuiti a residenti fuori regione; 100 provincia di residenza non nota.