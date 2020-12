Covid bollettino oggi 21 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. 10.872 oggi i nuovi casi di Covid-19 accertati e 415 i decessi nelle ultime 24 ore. Sono 87.889 i tamponi processati. L’indice di positività si alza al 12,3% (ieri era l’11%). I guariti sono +9.178 nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 12 in meno rispetto a ieri, per un totale di 2.731 pazienti ricoverati in intensiva al momento.

Covid bollettino 21 dicembre 2020: in Emilia-Romagna 1.594 nuovi casi e 38 morti

Dall’inizio della pandemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 157.185 casi di positività, 1.594 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.938 tamponi elaborati nelle ultime 24 ore. Complessivamente, tra i nuovi positivi 297 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 489 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,1 anni. Su 811 asintomatici, 407 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 47 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con gli screening sierologici, 5 tramite i test pre-ricovero. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 420 nuovi casi, poi Modena (259), Reggio Emilia (215), Ferrara (135), Rimini (133), Ravenna (110), Parma (86) e Piacenza (66). Poi Cesena (86), Imola (48) e Forlì (36).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.938 tamponi, per un totale di 2.431.885. A questi si aggiungono anche 1.167 test sierologici e 742 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 416 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 88.011. I casi attivi, cioè i malati effettivi, ad oggi sono 62.054 (+1.140 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 58.937 (+1.076), quasi il 95% del totale dei casi attivi.

Nel Lazio 1.205 nuovi casi e 42 morti

Oltre 12mila i tamponi effettuati oggi nel Lazio (-1.344), 1.205 casi positivi (-8), 42 i decessi (+21) e +1.451 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9%. Sono 76.492 gli attuali casi positivi, 307 i ricoverati in terapia intensiva, e 73.465 in isolamento domiciliare. I casi totali guariti sono 70.397. >> Tutte le notizie