Covid, il bollettino di oggi: 20.159 nuovi casi e 300 morti, 3.448 in terapia intensiva

Covid bollettino oggi 21 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. E’ di 20.159 nuovi casi e 300 morti il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia di coronavirus in Italia. 277.086 i tamponi effettuati, per un tasso di positività che sale al 7,2% rispetto al 6,4% di ieri. (prosegue dopo la foto)

In terapia intensiva ci sono in totale 3.448 pazienti, +61 rispetto a ieri, mentre il numero degli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore è di 232. Si registrano 13.526 guariti nelle ultime 24 ore, 2.699.762 da inizio pandemia. I ricoverati sono attualmente 27.484 e i positivi in isolamento domiciliare 540.740.

Per quanto riguarda le regioni che fanno registrare oggi il più alto numero di nuove infezioni, in testa c’è la Lombardia con 4.003 casi, poi l’Emilia-Romagna (2.448), la Campania (1.810) e il Lazio (1.793).

In Lombardia oltre 4mila nuovi casi e 90 morti: mille casi nel Milanese, i ricoverati in terapia intensiva sono 806 (+15)

Sono 4.003 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo i dati della Protezione civile. I morti sono 90, per un totale di 29.799 da inizio pandemia. I nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano sono 1.094. A Bergamo e provincia sono 314, a Brescia 902, a Como 197, a Cremona 117, a Lecco 144, a Lodi 58, a Mantova 182, a Monza e Brianza 470, a Pavia 222, a Sondrio 78 e a Varese 137.

Più posti occupati in terapia intensiva per Covid in Lombardia secondo i dati diffusi dalla Regione. In particolare nelle ultime 24 ore i ricoverati in terapia intensiva risultano 806, contro i 791 di ieri (+15) e negli altri reparti dove il totale dei pazienti sale a 7.732 dai 7.682 di ieri.

Covid bollettino oggi 21 marzo 2021: in Campania 1.810 nuovi casi e 26 morti, 173 i ricoverati in terapia intensiva (+12)

Sono 1.810 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 16.812 tamponi molecolari. Dei 1.810 nuovi positivi, 589 sono sintomatici. Ieri in regione sono stati eseguiti anche 5.970 tamponi antigenici. Sono 26 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dall’Unità di crisi della Regione Campania, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Il totale dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 4.897. I nuovi guariti sono 2.003 mentre il totale dei guariti sale a 213.419. I ricoveri di pazienti Covid in Campania sono in aumento. I ricoverati in terapia intensiva sono 173, 12 in più rispetto al dato diffuso ieri nel bollettino dell'Unità di crisi regionale. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono invece 1.613, con un aumento di 38 unità rispetto a ieri.

