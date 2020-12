Covid, il bollettino di oggi: 10.407 nuovi casi e 261 morti

in

Covid bollettino oggi 26 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 10.407 oggi i nuovi casi di covid-19 accertati e 261 i decessi nelle ultime 24 ore. 81.285 i tamponi eseguiti, percentuali di positivi al 12,8%. I casi attualmente positivi sono 580.941, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva per Covid in Italia sono 2.582. La regione che ha fatto registrare il maggior numero di contagi su base giornaliera è il Veneto, seguita dalla Lombardia. (segue dopo la foto)

In Veneto 2.523 nuovi positivi e 33 morti nelle ultime 24 ore, riscontrati casi di “variante inglese”

Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 2.523 positivi al Covid 19, i morti sono stati 33. Il numero complessivo dei positivi sale dunque a 88.842. I ricoverati sono 3.275. In Veneto sono stati riscontrati casi di variante inglese tra i positivi al Covid. Lo ha comunicato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa della Protezione Civile di Marghera. La scoperta, ha spiegato il governatore, è stata fatta la Vigilia di Natale dall’Istituto zooprofilattico delle Venezie. “Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c’entrava niente né con quello della prima fase né con quello di adesso”, ha sottolineato Zaia.

La presenza della variante, ha spiegato Francesca Russo, direttore della prevenzione della Regione Veneto, è stata riscontrata in due donne e un uomo provenienti dal Regno Unito: “I pazienti stanno bene, solo una persona ha un po’ di febbre”, ha detto Russo durante la conferenza stampa. La scoperta è stata condivisa con l’Istituto superiore di sanità e con il ministero.

Nel Lazio 1.123 nuovi casi e 24 morti, tornano a salire ricoveri e terapie intensive

Su oltre 10mila tamponi effettuati oggi nel Lazio si registrano 1.123 casi positivi (-528), 24 i decessi (-7) mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensiva. E’ quanto emerso durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Tornano a quota 500 i casi a Roma, 77mila i guariti totali che superano gli attuali casi positivi.

Covid bollettino oggi 26 dicembre 2020: in Emilia-Romagna 1.756 nuovi casi, +8 in terapia intensiva ma in netto calo i ricoveri ordinari

Sono 165.044 i positivi in Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, 1.756 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, tra i nuovi positivi 358 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 519 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.287 (1.691 in meno rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 54.443 (- 1.618), il 95 % del totale dei casi attivi. 24 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+8 rispetto a ieri), 2.630 quelli negli altri reparti Covid (-81).