Covid, il bollettino di oggi: 23.477 nuovi casi e 555 morti

Covid bollettino oggi 31 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 186.004 tamponi eseguiti e 555 i morti in 24 ore. Il rapporto positivi tamponi è al 12,6%, in netta crescita rispetto a ieri (9,6%). Questi i dati sulla diffusione del contagio resi noti pochi istanti fa dal ministero della Salute. (segue dopo la foto)

Nel Lazio oggi 1.767 i nuovi casi e 303 in terapia intensiva

Nuovi casi in crescita nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono ben 1.767. I casi attualmente positivi a Covid-19 sono 75.173, di cui 2.789 ricoverati, 303 in terapia intensiva e 72.081 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 84.109, i decessi 3.769 e il totale dei casi esaminati è pari a 163.051. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino oggi 31 dicembre 2020: in Friuli Venezia Giulia 1.147 nuovi contagi e 15 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.147 nuovi contagi su 9.702 tamponi (pari all’11,8%), di cui 1.439 da test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 15. I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 62 mentre quelli in altri reparti sono 645. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia sono in tutto 51.800.

I decessi complessivamente ammontano a 1.642, con la seguente suddivisione territoriale: 448 a Trieste, 744 a Udine, 348 a Pordenone e 102 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 35.672, i clinicamente guariti salgono a 915, mentre le persone in isolamento sono 11.091.

In Puglia 1.661 nuovi casi e 21 decessi

In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.836 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 1.661 nuovi casi positivi: 698 in provincia di Bari, 108 in provincia di Brindisi, 226 nella provincia BAT, 298 in provincia di Foggia, 102 in provincia di Lecce, 225 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 21 decessi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 90.964, così suddivisi: 35.127 nella Provincia di Bari; 10.500 nella Provincia di Bat; 6.501 nella Provincia di Brindisi; 20.016 nella Provincia di Foggia; 7.090 nella Provincia di Lecce; 11.115 nella Provincia di Taranto; 518 attribuiti a residenti fuori regione; 97 provincia di residenza non nota. >> Le breaking news