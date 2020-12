Covid, il bollettino di oggi: 12.756 nuovi casi e 499 morti, quasi un milione i guariti

Covid bollettino oggi 9 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi sono stati registrati 12.756 nuovi casi di coronavirus, 499 invece i decessi nelle ultime 24 ore. 118.745 i tamponi effettuati, il rapporto positivi tamponi è quindi del 10,7% in risalita rispetto a ieri. Sfiora il milione il totale dei guariti, nelle ultime 24 ore sono 39.266 in più. (segue dopo la foto)

La regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto (2.424) seguito da Campania (1.361), Lazio (1.297) e Lombardia (1.233). Bisogna comunque considerare il più basso numero di tamponi eseguiti, come in tutti i giorni festivi. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.320, 25 meno di ieri.

In Toscana 505 nuovi casi e 24 morti, terapie intensive stabili

In Toscana sono 505 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 109.923 unità. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 505 casi odierni è di 48 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). La Toscana si trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2.947 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 2.912 x100.000, dato di ieri).

I guariti crescono del 2,4% e raggiungono quota 82.361 (74,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.671.272, 9.878 in più rispetto a ieri, di cui il 5,1% positivo. Sono, invece, 2.798 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 451 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 24.605, -5,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.600 (12 in più rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 24 nuovi decessi: 8 uomini e 16 donne con un’età media di 84,4 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 6 a Pisa, 2 a Arezzo, 1 a Siena, 2 a Grosseto.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.600 (12 in più rispetto a ieri, più 0,8%), 253 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 82.361 (1.900 in più rispetto a ieri, più 2,4%).

Covid bollettino oggi 9 dicembre 2020: in Puglia 917 nuovi casi e 20 decessi

In Puglia sono stati registrati 2.758 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 917 casi positivi: 323 in provincia di Bari, 190 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 236 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. (La Asl Bat – lab ”Dimiccoli”) non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici). In Puglia oggi ci sono stati altri 20 morti per Covid.

Sono 17.325 i pazienti guariti e 48.070 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia da inizio pandemia è di 67.174, così suddivisi: 25.984 nella Provincia di Bari; 7.490 nella Provincia di Bat; 4.926 nella Provincia di Brindisi; 15.195 nella Provincia di Foggia; 5.153 nella Provincia di Lecce; 7.976 nella Provincia di Taranto; 421 attribuiti a residenti fuori regione; 29 provincia di residenza non nota.

In Emilia-Romagna 1.079 nuovi casi e 46 decessi, scende la curva del contagio

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 138.348 casi di

positività, 1.079 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.483 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,3%. Confermato il calo dei contagi misurato ogni 5 giorni: sono stati 9.220 nei giorni dal 2 al 6 dicembre, rispetto ai 9.686 dei giorni 27 novembre – 1 dicembre e agli 11.791 dei giorni 22-26 novembre. Nelle ultime 24 ore di registrano 46

nuovi decessi.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,1 anni. Su 677 asintomatici, 382 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 64 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening sierologici, 14 tramite i test pre-ricovero. Per 213 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 275 nuovi casi; a seguire Ravenna (190), Reggio Emilia (171), Modena (96), Rimini (80). Poi Parma (76), Piacenza (50), Ferrara (49),il territorio di Imola (40), Forlì (30) e infine Cesena (22).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.483 tamponi, per un totale di 2.259.395. A questi si aggiungono anche 1.193 test sierologici e 457 tamponi rapidi eseguiti ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.711 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 66.191. I casi attivi a oggi sono 65.843 (-678 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono in tutto 62.753 (-753), il 95,3% del totale dei casi attivi. Dopo circa un mese, il numero complessivo delle persone guarite torna dunque a essere superiore a quello dei casi attivi, i malati effettivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 233 (uno in meno rispetto a ieri), 2.857 quelli negli altri reparti Covid (+76).