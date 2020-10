Covid, i numeri di oggi: 5.456 nuovi casi, oltre mille in Lombardia

Covid dati oggi aggiornati, diffusi da pochi minuti i numeri ufficiali di domenica 11 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi si registrano ancora oltre 5mila nuovi contagi: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 5.456 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Anche oggi sono stati eseguiti un numero significativo di tamponi, oltre 104mila tamponi. Da ieri si registrano 26 morti. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.166. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a oltre 79mila (+4.246 in 24 ore). I dimessi/guariti crescono di 1.184 unità, in totale da inizio emergenza sono 239.709. Salgono anche i ricoverati negli ospedali 4.519 (+183) e nelle terapie intensive 420 (30 in più di ieri). Quanto ai dati regionali, la Lombardia resta in testa per numero di nuovi casi con 1.032, seguita dalla Campania con 633. Otto le regioni con meno di 100 nuovi contagi.

In Lombardia 1.032 nuovi positivi e 3 morti

Sono 1.032 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 90 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico), a fronte di 15.590 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,6%. Lo rende noto la Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati inoltre 3 decessi, facendo così salire a 16.985 il numero dei morti in Lombardia dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 83.190 (+202), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti. In aumento rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva: sono 48 (+4), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 433 (+25). Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza è di 2.318.988.

Sono 460 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Milano, di cui 211 a Milano città, in calo rispetto a ieri, quando si sono registrati 587 casi nell’intera provincia milanese. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi contagi sono 29, a Brescia 72, a Como 36, a Cremona 35, a Lecco 13, a Lodi 17, a Mantova 10, a Pavia 103, a Sondrio 11 e a Varese 58. Nella provincia di Monza e Brianza i positivi continuano a salire: se ieri erano 113, nelle ultime 24 ore si sono registrati 143 nuovi casi.

Covid dati oggi: in Campania 633 nuovi casi

Sono 633 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 9.232 tamponi. Il dato dei nuovi positivi in Campania è in diminuzione per il secondo giorno consecutivo, dopo il dato record di 769 registrato venerdì scorso. Sono 18.530 i casi complessivamente registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 682.704 i tamponi esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono 2 i decessi legati al coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi è 479. Sono 128 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 7.357.

Sono 61 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania, dato in calo di 2 unità rispetto ai 63 di ieri. Sono 110 i posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale. I pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid sono 664, su un totale di 820 posti letto di degenza disponibili.