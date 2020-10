Covid, i numeri di oggi: 5.901 nuovi casi e 41 morti, boom di attuali positivi

in

Covid dati oggi aggiornati, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di martedì 13 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I dati di oggi sono piuttosto preoccupanti: i nuovi contagi sono 5.901, quasi 1.300 più di ieri. 112.544 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lombardia in testa per nuovi casi, 1.080 oggi, seguita da Campania (635), Piemonte (585) e Lazio (579). Alto anche il numero di morti nelle ultime 24 ore, sono 41. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.246. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 87.193, sono 4.429 in più nelle ultime 24 ore. I guariti e dimessi oggi sono 1.428, in totale dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus 242.028 persone. 514 i ricoverati in terapia intensiva (+62 da ieri).

Nel Lazio 579 nuovi casi, 201 a Roma

Nel Lazio ad oggi sono 10.637 i casi positivi al Covid-19, con 896 ricoverati, cui si aggiungono 83 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 989 i deceduti. Sono 9658 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 9.238 e il totale dei casi esaminati è pari a 20.864. Lo riferisce l’assessorato regionale alla Sanità sui social.

“Oggi deciso balzo in avanti dei casi che sono 579 (a Roma si contano 201 casi) e forte incremento dei tamponi, oltre 15 mila. Sono inoltre 5 i decessi e 59 i guariti. Si tratta di casi diffusi soprattutto con link familiari e alcuni cluster. Con aumenti importanti nelle Asl a Latina e Viterbo. Come diciamo da tempo, i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed è necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione. Il rigore nei comportamenti è l’unica strada”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Covid dati oggi: in Campania 635 nuove positività e 6 decessi

Sono 635 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 7.720 tamponi. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 19.827, mentre sono 697.829 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania informa che sono 6 i decessi legati al coronavirus avvenuti negli ultimi 3 giorni ma registrati solo oggi: il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza è 485. Sono 77 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 7.564.