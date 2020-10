Covid, i numeri di oggi: la pandemia torna a correre, 7.332 i nuovi casi

Covid dati oggi aggiornati, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di mercoledì 14 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I contagi in Italia adesso sono tornati a correre: oggi i nuovi casi rilevati sono 7.332, quasi 1.400 più di ieri. C’è da notare che sono però stati eseguiti ben 152.196 tamponi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le singole regioni, impennata di nuovi in casi in Lombardia (+1844), 818 in Campania, 657 in Veneto. La regione con meno contagi è la Basilicata (+9). Alto anche il numero di morti nelle ultime 24 ore, sono 43. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.289. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi balzano in avanti di 5.252, in totale ora sono 92.445. I dimessi guariti nelle ultime 24 ore sono poco più di 2mila, in totale da inizio emergenza in Italia hanno superato il Covid 244.065 persone. Aumentano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 539 in totale, 25 più di ieri.

Oggi in Campania 818 nuovi casi e 2 morti

Sono 818 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 11.396 tamponi. E’ il dato più alto registrato in un solo giorno in Campania. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza supera le 20mila unità raggiungendo quota 20.645, mentre il totale dei tamponi esaminati è 709.225. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono stati registrati 2 nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale dei deceduti che sale così a 487. Sono 151 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 7.715.

Covid dati oggi: boom di casi in Lombardia, 1.844 in 24 ore

Boom di casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Sono 1.844 i nuovo contagiati, di cui 1.032 nella sola provincia di Milano, e 17 i morti nella regione. Sono stati 29.048 i tamponi effettuati. In rapporto sono il 6,3% del totale dei test analizzati. Di questi, 189 sono ‘debolmente positivi’ e 13 sono emersi a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi sono nelle ultime 24 ore sono 865. In aumento anche i ricoveri legati al virus: 99 in più rispetto a ieri per un totale di 645 posti letto occupati negli ospedali. In terapia intensiva sono ricoverati in 64, due in più di ieri.

Oltre a Milano, che mantiene il primato di casi di Covid-19 in regione, altre province sono ‘osservate speciali’. E’ il caso di Monza, dove la curva continua a crescere e oggi tocca i 150 contagiati. Seguono Varese, con 110, e Pavia, con 101. Casi in crescita anche a Brescia (81) e Como (67). Tra le altre province, a Bergamo sono 46 i positivi, a Cremona 30, a Lecco 29, a Lodi 23, a Mantova 42. Sondrio ne rileva 14. >> Tutte le notizie sul Coronavirus