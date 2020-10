Covid, i numeri di oggi: 11.705 nuovi casi, picco di contagi in Lombardia

Covid dati oggi aggiornati, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di domenica 18 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I contagi in Italia crescono ancora: oggi i nuovi casi rilevati sono 11.705, oltre mille più di ieri. Resta molto alto il numero dei tamponi eseguiti, ben 146.151 tamponi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i nuovi casi nelle singole regioni, picco di contagi in Lombardia (+2.975), Campania 1.376, Lazio 1.198 e Piemonte (+1.123). La regione meno colpita è il Molise con 27 nuovi casi. Preoccupa anche il numero di morti nelle ultime 24 ore, sono ben 69. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.543. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi superano quota 126mila, con un incremento di 9.302 malati in 24 ore. I guariti oggi sono 2.334, in totale in Italia hanno superato il virus 251.461 persone. Si registra un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva, più 45 da ieri, per un totale di 750.

In Lombardia 2.975 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 2.975 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 170 ‘debolmente positivi’ e 28 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, sono 30.981, per una percentuale fra nuovi positivi e tamponi effettuati pari al 9,6%. Sono 21 le persone positive al coronavirus e morte nelle ultime 24 ore in Lombardia. Dall’inizio della pandemia le persone decedute nella regione sono state 17.078.

Sono 1.065 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 122 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 110 persone, 14 in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono complessivamente 86.397, in aumento di 1.285 da ieri.

Covid dati oggi: in Campania 1.175 contagi in più, oltre mille in più in isolamento domiciliare

Sono 16.865 le persone attualmente positive al coronavirus in Campania, 1.175 in più rispetto a ieri. Il dato fa della Campania la seconda regione d’Italia per numero di attualmente positivi dopo la Lombardia. Sono 15.938 le persone in isolamento domiciliare (+1.140 rispetto a ieri), anche in questo caso seconda regione d’Italia dopo la Lombardia, mentre sono 849 le persone ricoverate in reparti Covid ordinari (+32 rispetto a ieri, terza regione d’Italia dopo Lombardia e Lazio) e 78 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri, terza regione d’Italia dopo Lombardia e Lazio). >> Tutte le breaking news