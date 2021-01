Covid bollettino oggi 6 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 20.331 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 178.596 tamponi eseguiti e 548 i morti in 24 ore. Stabile l’indice di positività, all’11,4%. Questi i dati sulla diffusione del contagio resi noti pochi istanti fa dal ministero della Salute. (segue dopo la foto)

In Veneto oggi 3.638 nuovi contagi

Il virus in Veneto continua a correre. Sono ben 3.638 i nuovi positivi, e 126 i decessi. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 273.735, quello dei morti a 7.114. I soggetti attualmente positivi al virus sono 91.299 (-2.929). Gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono 31.

L’epidemia nel Lazio

Sono 2.007 i nuovi positivi registrati in Lazio, rintracciati con i 15.417 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nel Lazio, le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 306, 15 gli ingressi nell’ultima giornata. 74.617 si trovano in isolamento domiciliare.

Covid bollettino oggi 6 gennaio 2021: 1.576 nuovi positivi in Emilia Romagna

In Emilia Romagna nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 16.500 tamponi. I nuovi positivi sono 1.576, con rapporto di positività al 9,5%. Si registra un lieve incremento: ieri i nuovi casi erano 1.506. I decessi registrati sono 61, portando il totale di morti dall'inizio della pandemia a 8.066. Sono 620 i guariti (116.526 il numero complessivo). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236 (4 in più rispetto a ieri), 2.665 quelli negli altri reparti Covid (-31). L'età media dei nuovi positivi di oggi, 6 gennaio 2021, in Emilia Romagna è di 47,6 anni. La situazione dei contagi si suddivide come segue: Reggio Emilia con 289 casi, poi Bologna (239), Modena (209), Ravenna (156), Piacenza (146), Cesena (122), Rimini (118), Ferrara (110), Parma (97), Forlì (51) e Imola (39).