Covid, il bollettino di oggi: aumentano ancora i nuovi casi, +1.411 in 24 ore

Covid bollettino 27 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nuova crescita dei contagi in Italia, oggi sono 1.411 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.367. Nessuna regione ha fatto registrare zero contagi da ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 263.949 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 5, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.463. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi oggi sono 21.932, con un incremento di 1.179 unità rispetto a ieri. I guariti salgono di 225 in 24 ore, oggi sono 206.554. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, sono 67, 2 meno di ieri. Sono 94.024 i tamponi eseguiti oggi in Italia. Il totale sale ora a 8.313.445. Da ieri, nessuna regione italiana registra ‘zero contagi’. Picco di casi nelle ultime 24 ore in Lombardia con 286, seguono Emilia Romagna con 171, Lazio con 152 e Veneto con 132. In Campania da ieri 130 casi. Uno in Valle d’Aosta e Molise.

Nel Lazio ad oggi sono 2.555 i casi positivi a Covid-19, con 268 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 877 i deceduti. Sono 2.281 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.118 e il totale dei casi esaminati è pari a 10.550. Lo riferisce l’assessorato regionale alla Sanità, sottolineando che dei 152 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 2/3 sono dovuti a rientri.

Covid bollettino 27 agosto 2020: in Campania 130 nuovi casi e in Lombardia 286, il 60% per rientri dall’estero

Sono 130 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 3.631 tamponi. Dei 130 nuovi casi, 59 sono relativi a rientri in regione (44 dalla Sardegna e 15 da Paesi esteri). Sono 6.241 i positivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 396.896 i tamponi complessivamente analizzati.

L’Unità di crisi comunica che si registrano 2 nuovi decessi legati al coronavirus in Campania: il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza sale così a 445. Non si registrano nuovi guariti, con il totale che resta quindi 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti).

In Lombardia a fronte di 17.964 tamponi analizzati sono 286 i nuovi positivi riscontrati oggi secondo gli ultimi dati della Regione, con una percentuale dell’1,6%. I guariti e i dimessi sono 30. Dei casi positivi di oggi, “il 60% è riferito a rientri in Lombardia dall’estero”, spiega l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. >> Tutte le breaking news