Covid, il bollettino di oggi: +953 contagi, calano le terapie intensive

Covid bollettino 24 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 953 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 1.210, registrati ieri. In calo, però, anche i tamponi effettuati: il 3% sono risultati positivi. Dall’inizio dell’emergenza sono 260.298 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 4, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.441. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 19.195, sono 757 in più nelle ultime 24 ore. 205.662 i guariti in Italia, +192 da ieri. Cala il numero di tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Italia: 45.914 contro i 67.371 di domenica. Il totale dei test effettuati da inizio emergenza è arrivato a 8.053.551. 65 le persone ricoverate in terapia intensiva, 4 meno di ieri.

Valle d’Aosta, Molise e Basilicata sono le tre regioni italiane a zero contagi da ieri. Mentre tra quelle con il maggior numero di nuovi casi, il Lazio è in testa (146), davanti a Campania, Emilia-Romagna e Veneto (116), e Lombardia (110).

In Emilia-Romagna 116 nuovi casi, 57 sono asintomatici

Altri 116 casi di positività al coronavirus e due decessi. E’ il bilancio, ancora alto, dell’ultimo bollettino relativo all’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna. Le due vittime ai registrano a Modena e a Bologna. Dei nuovi positivi, (per un totale di 31.031 casi dall’inizio dell’epidemia) 57 sono asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Dei 116 nuovi casi, 42 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 36 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 25 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 26.

Covid bollettino 24 agosto 2020: nel Lazio +146 casi, 6 in terapia intensiva

Nel Lazio ad oggi sono 2.151 i casi positivi a Covid-19 (+146 nelle ultime 24 ore), con 299 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 875 in totale i deceduti. Sono 1.846i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.067 e il totale dei casi esaminati è pari a 10.093. Lo riferisce l’assessorato regionale alla Sanità sui suoi canali social. >> Tutte le notizie sul Coronavirus