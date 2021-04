Covid oggi 18.938 nuovi casi e picco di decessi (718), calano le intensive

Covid in Italia oggi, bollettino del 9 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di covid oggi sono ancora in crescita, 18.938, ieri erano stati 17.221. Picco di decessi nelle ultime 24 ore, ben 718 contro i 487 di ieri. In Italia ad oggi sono morte per il Covid 113.579 persone. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 362.973, con l’indice di positività che sale al 5,2%. (prosegue dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 60 in meno, in tutto 3.603. Scendono gli attuali positivi (-7.969), ad oggi sono 536.361. I guariti sono 26.175 in più, in totale raggiungono quota 3.086.586. Per quanto riguarda i contagi su base regionale, la Lombardia è di nuovo in testa per nuovi casi (3.289), seguita dalla Campania (2.225) e dal Piemonte (1.798).

In Campania 2.225 nuovi casi e 31 morti, i pazienti in terapia intensiva sono 148

Sono 2.225 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 21.149 tamponi molecolari. I sintomatici sono 763. I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dall’Unità di crisi della Regione Campania sono 31, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania è 5.734. I nuovi guariti sono 1.967, il totale dei guariti sale a 256.145. In Campania sono 148 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.558 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

“Oltre all’obiettivo politicamente significativo del turismo delle isole e delle costiere, abbiamo un altro obiettivo che ho dato alle strutture sanitarie: completare l’immunizzazione della città di Napoli entro giugno-luglio”. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta su Facebook.

Covid in Italia oggi: in Emilia-Romagna tornano a crescere i casi ma prosegue il calo dei ricoverati e dei casi attivi

Tornano a crescere oggi i casi di positività al Covid in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 1.488, contro i 1.075 di ieri. Una buona notizia però arriva sul fronte dei ricoveri, in calo sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. In questi minuti la Regione attende la conferma del passaggio in zona arancione da lunedì 12 aprile, dopo oltre un mese di “rosso” tra ordinanze regionali e ministeriali.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 348.305 casi di positività. Nelle ultime 24 sono 26.970 i tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 36.

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Modena con 297 nuovi casi, seguita da Bologna con 203, poi Reggio Emilia (202), Rimini (157), Ferrara (154) e Ravenna (125). Seguono Parma (101), Forlì (98), Cesena (79) e, infine, Piacenza (37) e il Circondario imolese (35). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.469 tamponi molecolari, per un totale di 4.116.772. A questi si aggiungono anche 288 test sierologici e 12.213 tamponi rapidi.

I guariti dal Covid in Emilia-Romagna sono 2.086 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 267.780. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.218 (-634 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 64.958, il 95,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 343 (-9 rispetto a ieri), 2.917 quelli negli altri reparti Covid (-134).