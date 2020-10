Covid oggi, diffusi poco fa i dati ufficiali di mercoledì 7 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Notevole l’impennata dei contagi accertati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute sono 3.678 i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, ma c’è da considerare che sono stati eseguiti oltre 125mila tamponi. Da ieri si registrano 31 morti. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.061. (segue dopo la foto)

Per quanto riguarda le singole regioni, nessuna è risultata a zero contagi da ieri. Picco in Campania dove oggi si registrano ben 544 nuovi casi rilevati dai 7504 tamponi eseguiti. In Lombardia 520, Veneto 375 e 300 nel Lazio. La regione italiana meno colpita è il Molise con un solo nuovo caso riscontrato nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi crescono di ben 2.242 unità, in totale ora sono 62.576. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 337 (+18 da ieri), mentre il bilancio totale dei guariti è di 235.303 (+1.204).

“Dobbiamo avere consapevolezza e la politica deve dire sempre come stanno le cose. I contagi crescono e serve alzare il livello di attenzione. La fotografia è chiara non siamo ancora fuori pericolo”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al 77esimo congresso Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) in corso a Villasimius, Cagliari.

Covid oggi in Campania: 544 positivi su 7.504 tamponi

Aumentano i contagi da Covid-19 in Campania. Sono 544 i positivi del giorno su 7.504 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si registrano anche un decesso (sono 469 da inizio emergenza) e 177 guariti (6.895 in totale). Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, 15.707 persone sono risultate positive al Covid-19. Effettuati 644.967 tamponi. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania.

In Lombardia 520 nuovi casi, il 2,4% dei tamponi

In Lombardia sono positivi al coronavirus Sars-CoV-2 il 2,4% dei 21.569 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 520, di cui 54 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico. Secondo gli ultimi dati della Regione, sono 5 i morti e 147 i guariti e i dimessi dagli ospedali. Stabili le terapie intensive, con 40 posti occupati, mentre i ricoverati in altri reparti con Covid-19 salgono di 19 unità a 339 in tutto.

I nuovi positivi sono 182 nella provincia di Milano, di cui 77 a Milano città. I numeri sono alti anche a Varese (54), Brescia (52) e Como (45). A Bergamo ci sono 37 nuovi casi, a Cremona 45, a Monza 34 e a Pavia 46. Cinque nuovi positivi sono stati rilevati a Lecco, 12 a Lodi, 14 a Mantova e 4 a Sondrio. >> Tutte le notizie sul Coronavirus