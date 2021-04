Covid, il bollettino: oggi 21.261 nuovi casi, 376 decessi e terapie intensive in risalita

Covid oggi Italia, bollettino del 3 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Nuovi casi di covid in lieve calo rispetto a ieri, sono 21.261; i decessi oggi sono 376, in netto calo rispetto a ieri (481). In Italia ad oggi sono morte per il Covid 110.328 persone. I tamponi esaminati sono 359.214, con la percentuale di positivi che scende al 5,9%. (prosegue dopo la foto)

Risalgono i ricoveri in terapia intensiva (+10), in totale sono 3.714 con 234 ingressi giornalieri. Gli attuali positivi sono in leggero calo (-440), in totale sono 564.855. I guariti oggi sono 21.311, in totale sono 2.974.688 gli italiani che hanno superato il virus da inizio pandemia. Per quanto riguarda le regioni che fanno registrare il più alto numero di nuovi contagi, in testa c’è la Lombardia (4.132), poi la Campania (2.314) e la Puglia (2.142). Sopra i 2mila nuovi casi anche il Piemonte.

Nel Lazio 1.631 nuovi casi e 27 decessi, aumentano ancora ricoveri e terapie intensive

Oggi su oltre 16mila tamponi nel Lazio (+740) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.631 casi positivi (-287), 27 i decessi (-16) e 793 i guariti. “Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800. Lieve frenata dei casi che diminuiscono sia rispetto alla giornata di ieri, sia rispetto alla scorsa settimana”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 51.952 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 3.077 ricoverati, 392 in terapia intensiva e 48.483 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 232.135, i decessi 6.747 e il totale dei casi esaminati è pari a 290.834, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid oggi Italia, in Emilia-Romagna nuovi casi (1.789) e ricoveri in calo per il terzo giorno consecutivo

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 341.218 casi di positività, 1.789 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.848 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,6%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 38.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 370 nuovi casi e Modena con 274; poi Reggio Emilia (204), Rimini (194) e Parma (177), quindi Ravenna (154) e Ferrara (141); seguono Cesena (92), Forlì (86), Piacenza (57) e, infine, il Circondario imolese (40). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.284 tamponi molecolari, per un totale di 4.042.545. A questi si aggiungono anche 935 test sierologici e 17.564 tamponi rapidi.

I guariti sono 2.509 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 256.660. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.480 (-758 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 68.933 (-636), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 366 (-5 rispetto a ieri), 3.181 quelli negli altri reparti Covid (-117).