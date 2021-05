Covid in Italia: oggi 7.852 casi e 262 decessi, ricoverati in intensiva sotto quota 2mila

Covid oggi Italia bollettino 12 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore sono in leggero aumento, 7.852 su 306.744 tamponi testati. L’indice di positività è al 2,5%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stabili, 262 a fronte dei 258 di ieri. (continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 1.992 (-64), con 91 ingressi giornalieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.023. Gli attuali positivi scendono a 352.422 (-11.437). Per quanto riguarda i contagi su base regionale, in testa c’è la Lombardia (1.198), poi la Campania (1.127) e il Piemonte (774).

In Piemonte oggi 774 nuovi casi e 18 decessi, in calo i ricoverati

L’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato oggi 774 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 63 dopo test antigenico), pari al 4% di 19.506 tamponi eseguiti, di cui 9.739 antigenici. Dei 774 nuovi casi, gli asintomatici sono 304 (39,3%). I casi sono 118 di screening, 481 contatti di caso, 175 con indagine in corso, 10 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 138 in ambito scolastico e 626 tra la popolazione generale. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.605.507 (+ 19.506 rispetto a ieri), di cui 1.555.553 risultati negativi.

I ricoverati in terapia intensiva sono 145 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.599 (-59 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.541. I decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono 18, di cui 4 verificatisi oggi. Il totale in Piemonte è ora di 11.451 deceduti risultati positivi al virus.

Covid oggi Italia bollettino 12 maggio 2021: in Campania 1.127 nuovi casi e 30 decessi, 116 i pazienti in terapia intensiva

Sono 1.127 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall’analisi di 18.229 tamponi molecolari. I sintomatici sono 372. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono inseriti 30 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 6.749 i decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.953; il totale dei guariti sale a 318.376. In Campania sono 116 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.307 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.