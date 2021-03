Covid, oggi altri 23.839 casi e 380 morti, rallenta la crescita delle terapie intensive

Covid oggi Italia, bollettino del 27 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Nuovi casi di covid in leggero decremento: oggi sono 23.839. I decessi sono 380 a fronte dei 457 registrati ieri. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 357.154, la percentuale di positivi è al 6,67%, solo di qualche decimale inferiore a ieri. (prosegue dopo la foto)

In terapia intensiva sono ricoverate 3.635 persone (+7 da ieri), con 264 ingressi giornalieri. Sono 2.832.939 i guariti in totale (+18.287), 571.878 gli attualmente positivi (+5.167). Le regioni che oggi fanno registrare il più alto numero di nuove infezioni sono la Lombardia (4.884), il Piemonte (2.636) e l’Emilia-Romagna (2.269). Sopra i 2mila casi anche Campania e Puglia.

In Puglia 2.008 nuovi casi, crescono attualmente positivi e ricoveri

Sono leggermente in calo oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid19 a fronte di un leggero calo di test. Calo anche per il numero dei decessi, costante la crescita dei guariti. Nel bollettino epidemiologico quotidiano si osserva che, su 12.742 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 2.008 contagi e 32 decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.830.453 test. Sono 136.633 i pazienti guariti mentre ieri erano 135.498 (+1.135). Sono 45.637 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 44.796 (+841). I pazienti ricoverati sono 2.005 mentre ieri erano 1.997 (+8). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio di emergenza è di 186.949

Covid oggi Italia, in Emilia-Romagna 2.269 nuovi casi e 34 morti, calano i ricoveri ordinari

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 329.041 casi di positività, 2.269 in più rispetto a ieri, su un totale di 33.234 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,7 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 34 decessi di pazienti positivi al Covid.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 546 nuovi casi, seguita da Modena (405); poi Reggio Emilia (225) e Parma (201). Quindi Rimini (194), Ravenna (176), Ferrara (164), Cesena (131), Forlì (129). Infine Piacenza (58) e il Circondario imolese (40). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.540 tamponi molecolari, per un totale di 3.939.466. A questi si aggiungono anche 195 test sierologici e 13.694 tamponi rapidi.

I guariti in regione sono 2.029 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 245.274. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.061 (+206 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 68.194 (+252), il 94,6% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 400 (+1 rispetto a ieri), 3.467 quelli negli altri reparti Covid (-47).