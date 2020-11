Daniela Collu è un personaggio della televisione Italiana ma anche una blogger e conduttrice radiofonica. La vediamo ora alla conduzione di X Factor, al posto Alessandro Cattelan, risultato positivo al Covid. Indubbiamente una ragazza piena di talento e dalle mille sfaccettature. Ma chi è Daniela Collu? Scopriamo le curiosità sulla sulla sua carriera e vita privata.

Daniela Collu: vita privata

Daniela Collu è nata il 23 agosto del 1982 a Roma, sotto il segno della Vergine. Laureata in Storia dell’Arte fa la libraia per 9 anni prima di imbarcarsi nel mondo dello spettacolo. Daniela è fidanzata, già da molti anni, con un ragazzo di nome Matteo. Per quanto non siano frequenti i racconti della sua vita privata Daniela in in un tweet di qualche anno fa ha elargito una bellissima dimostrazione d’amore per Matteo. Ha infatti dichiarato di essere innamoratissima e ha espresso la volontà di essere molto contenta di avere un moroso ‘normale’ e spera di riuscire a tenerlo fuori dal mondo dei social il più possibile. Daniela Collu è diventata famosa con il suo blog: Stazitta. Durante un’intervista la presentatrice ha affermato: «“Sta’ zitta e non mi interrompere” era la frase che mia madre, nei miei anni più “molesti”, mi ripeteva in continuazione. Ero una rompiscatole. Quando è nato il blog mi è sembrato normale iniziare da lì. Oggi penso che se avessi saputo che questo appellativo mi avrebbe identificata per tutta la vita forse avrei scelto un altro nome».

Carriera di Daniela

Daniela Collu ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come autrice televisiva per il Grande Fratello. Successivamente, muove i suoi primi passi in televisione, nel 2013 quando, partecipa al programma televisivo Aggratis!, condotto da Fabio Canino e Chiara Francini su Rai 2. Daniela si appassiona poi alla radio e infatti, l’anno dopo, scrive e conduce il programma Share su Radio 2. Arriva quindi in casa Sky per la prima volta con X Factor, conducendo l’Extrafactor con Mara Maionchi e Davide Camicioli. Dopo qualche tempo Daniela torna in radio con Radio 2, per poi tornare nel 2016 a condurre di nuovo l’Extrafactor e Strafactor sempre con Mara Maionchi ed Elio. Daniela Collu si dimostra estremamente versatile passando quindi dalla televisione alla radio con molta facilità, infatti nel 2017 viene riconfermata per Sky, questa volta affiancata da Elio, Drusilla Foer e Jake La Furia.

Dopo qualche anno di pausa che, Daniela ha dedicato allo speakeraggio su RTL 102.5, nel 2020 rientra in casa Sky ma, per condurre l’Hot Factor. Il 5 novembre però la vediamo nei panni di presentatrice di X Factor al posto di Alessandro Cattelan, che risultato positivo al Covid, deve “partecipare” alla puntata in smart-working da casa. >> tutti i Gossip di Urbapost