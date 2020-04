Dati coronavirus 5 aprile 2020: oltre 91mila malati, guariti 21.815, calano le vittime

Coronavirus dati 5 aprile 2020 (aggiornato alle 18:36). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 2.972 i nuovi positivi oggi: un dato in lieve crescita rispetto a ieri, quando erano stati rilevati 2.886 positivi. Le vittime oggi sono 525, un dato in deciso calo rispetto a ieri quando i decessi erano stati 681. Da inizio emergenza sono quasi 16mila le vittime. I ricoverati in terapia intensiva calano di 17 unità, così come i ricoverati con sintomi, 61 meno di ieri. I malati in Italia sono oltre 91mila. I guariti oggi sono 819, in totale sono 21.815. (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 5 aprile 2020: la curva dei contagi inizia a scendere

“Il dato dei decessi è il più basso mai registrato dal 27 marzo”, ha sottolineato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, “Oggi buone notizie ma non dobbiamo abbassare la guardia”, ha proseguito. “C’è evidenza che la curva” epidemica “ha raggiunto il suo plateau e adesso ha iniziato la discesa, e fortunatamente ha iniziato la discesa anche il numero dei morti che è un altro dato estremamente importante”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa quotidiana sull’emergenza coronavirus alla Protezione Civile.

Brusaferro ha ricordato che i dati di oggi riguardano persone “che hanno contratto l’infezione 2 settimane fa”, riconoscendo comunque dai numeri che “un po’ tutto il sistema sta portando a un rallentamento significativo della diffusione” di Covid-19. “E’ un dato positivo che ci aspettiamo nei prossimi giorni possa essere confermato”, ma “è un dato che va conquistato giorno dopo giorno”, ha ammonito il numero uno dell’Iss. “Le misure adottate sono efficaci – ha osservato – ma è altrettanto importante che manteniamo questo tipo di attenzione, questo tipo di rispetto delle misure” restrittive, “perché sono proprio queste misure che ci aiutano a fare decrescere la curva” epidemica.

I dati dei contagi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione sono i seguenti. 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d’Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise.

In Lombardia oggi sale di 1.337 unità il numero dei positivi al Covid-19. Dati confortanti, dice l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che sottolinea come siano diminuiti (-7) i ricoverati in terapia intensiva. I decessi in Lombardia sono 8.905, +245 rispetto a ieri. Gallera ha anche detto che domani saranno ricoverati i primi pazienti nell’ospedale d’emergenza allestito alla Fiera di Milano. >> Tutte le breaking news