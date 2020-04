Dati Coronavirus 6 aprile 2020: 1.941 nuovi positivi oggi, oltre mille in meno di ieri

Coronavirus dati 6 aprile 2020 (aggiornato alle 18:34). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.941 i nuovi positivi oggi: un dato in netto calo rispetto a ieri, quando i positivi al Covid-19 rilevati erano 2.972. Le vittime oggi sono 636, un dato di nuovo in flessione, ieri i decessi erano stati 681. Da inizio emergenza sono oltre 16mila le vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 79 in meno di ieri, i ricoverati con sintomi 28.976, 27 più di ieri. I malati in Italia sono oltre 93mila. I guariti oggi sono 1.022, in totale sono 22.837. (segue dopo la foto)

Da inizio emergenza sono 132.547 i casi di contagio da Covid-19 in Italia. I tamponi eseguiti finora sono 731.732. Lo ha riferito il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Rispetto a ieri sono stati eseguiti 30.271 tamponi in più. Sui tempi della “riapertura”, Borrelli ha ribadito che sarà il Comitato tecnico-scientifico a fornire per tempo le valutazioni necessarie al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Salgono a 88 i medici morti per coronavirus in Italia. Si aggiorna ancora l”elenco caduti’ pubblicato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini medici. L’ultima vittima è Adelina Alvino De Martino, cardiologa in pensione, ex primario. Intanto in Lombardia i dati sul contagio sono in costante riduzione, ma non in crollo. Lo ha reso noto nel pomeriggio di oggi l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Sulla situazione lombarda è intervenuto poco fa anche il capo della ProCiv Borelli che ha parlato di “lavoro immane” da parte dei medici, “hanno fatto tutto il possibile”, ha detto.

Covid-19: gli attualmente positivi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione sono i seguenti: 28.469 in Lombardia, 13.051 in Emilia-Romagna, 10.545 in Piemonte, 9.722 in Veneto, 5.301 in Toscana, 3.706 nelle Marche, 3.300 nel Lazio, 3.117 in Liguria, 2.698 in Campania, 2.115 in Puglia, 1.815 in Sicilia, 1.838 nella Provincia autonoma di Trento, 1.396 in Friuli Venezia Giulia, 1.425 in Abruzzo, 1.260 nella Provincia autonoma di Bolzano, 872 in Umbria, 819 in Sardegna, 722 in Calabria, 567 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 187 in Molise.

Coronavirus dati 6 aprile 2020: la situazione in Emilia Romagna

Sono 17.556 casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 467 in più rispetto a ieri. Un aumento tuttavia contenuto, se paragonato a quello dei giorni scorsi (tra

sabato e domenica, infatti, l’aumento era stato di 549 unità). E sono 72.163 i test effettuati, 2.177 in più. “I casi positivi sono meno di quelli di ieri e di ieri l’altro – sottolinea il commissario per l’emergenza, Sergio Venturi, nel fare il punto quotidiano sul Coronavirus in diretta facebook dalla Regione – ma occorre avere un calo costante e non ci accontentiamo, la tendenza dell’ultima settimana, comunque, è in riduzione”. >> Tutte le notizie sul coronavirus