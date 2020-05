«La Campania è entrata pienamente nella fase 2 e ci siamo entrati seguendo il ‘modello Campania’: decisioni rapide e chiare, non perdere un minuto di tempo, non fare demagogia. Vogliamo fare per l’economia quello che abbiamo fatto per la sanità per cui siamo stati un modello nazionale», così nel corso della diretta su Facebook dice il governatore Vincenzo De Luca, che ad un certo punto ha chiamato in causa, guardandosi bene dal nominarlo, il leader della Lega Matteo Salvini.

De Luca Salvini sciabolata: «Amico sovranista con gli occhiali color pannolino»

«Mi capita di ascoltare colleghi di altre regioni invocare l’apertura universale. Fanno demagogia, cercano di strumentalizzare la domanda di lavoro che c’è ed è drammatica senza decidere niente. Chi vuole aprire, apra domani mattina, lo faccia e se ne assuma la responsabilità ma facciamola finita con il chiacchiericcio», ha spiegato il presidente De Luca, che ha aggiunto: «Il modello Campania significa che dobbiamo aprire tutto, ma avendo l’obiettivo di non richiudere tutto la settimana dopo. Chi dice apriamo domani sta creando le condizioni per richiudere dopodomani, siamo per aprire per sempre e non a singhiozzo. Questo sarebbe davvero intollerabile!».

«Esponente politico milanese sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud»

Sciabolata a Matteo Salvini, lo dicevamo in apertura: «Per quanto riguarda i fitti, voglio dare un’informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud. Ha detto che c’è una Regione del Nord che è l’unica che ha fatto iniziative per i fitti. Si tratta di un autorevole esponente del Nord e del sovranismo. Non voglio fare nomi. Diciamo che è un esponente che va in giro in questo periodo per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci. La Regione Campania ha avviato un programma per gli aiuti ai fitti, cioè contributi alloggiativi, con due bandi per quasi 70 milioni di euro. Lo dico giusto come notizia per questo nostro amico sovranista».

De Luca appello ai campani: «Indossiamo sempre la mascherina, laviamoci le mani in maniera ossessiva, rispettiamo il distanziamento sociale»

Inevitabile poi un richiamo alla Lombardia: «A Milano in queste ore registriamo nuovi contagi: ogni 24 ore, da 500 a 700 casi. Una delle differenze che ci sono state tra Campania e Lombardia è rappresentata dal fatto che in Lombardia venti giorni fa avevano una mobilità del 42%, cioè la metà della popolazione era in giro. In Campania invece abbiamo stretto i freni e abbiamo anticipato di due settimane alcune chiusure rispetto alle decisioni nazionali. Questo ci ha salvato!». E sul finale un appello ai partenopei: «Ai campani dico che sono tre le cose da fare: indossiamo sempre la mascherina, laviamoci le mani in maniera ossessiva, rispettiamo il distanziamento sociale, cioè, per quanto possibile, evitiamo di fare comunella e crocchie. È l'unico sacrificio che mi permetto di chiedere ai miei concittadini».