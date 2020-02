Diana Del Bufalo avrebbe ritrovato il sorriso, dopo la fine della relazione amorosa con Paolo Ruffini, al fianco di Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi. Un nome che girava da tempo sui principali giornali di cronaca rosa. A lanciare l’indiscrezione Dagospia che sul sito parla di innamoramento vero e proprio. Una voce confermata anche da FanPage che parla di storia seria.

Diana Del Bufalo nuovo amore: è Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi

“Nuovo amore per Diana Del Bufalo. Archiviata la tormentata storia d’amore con Paolo Ruffini, la bella attrice al momento in forze su Italia 1 con il flop “Enjoy” ha ritrovato l’amore. (…) Si tratta del coatto tutto barba e tatuaggi Edoardo Tavassi, fratello d’arte (si fa per dire) dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Secondo voci vicine alla “famiglia romana” i due sono molto innamorati, ancora in gran segreto. Durerà?”, questo è quanto si legge su Dagospia. Una versione dei fatti che trova riscontro su FanPage dove viene specificato che i due si sarebbero guardati e piaciuti all’istante. Una sorta di colpo di fulmine. Diana Del Bufalo avrebbe ritrovato l’amore circa due mesi fa, ma avrebbe portato avanti la relazione in gran segreto forse per scaramanzia. FanPage scrive: “Fanno sul serio tanto da avere già conosciuto le rispettive famiglie in occasione delle ultime feste di Natale. Sono diversi gli indizi disseminati sui social da Diana, più avvezza a utilizzare la rete rispetto al fidanzato. In una Instagram story pubblicata recentemente, si sente la voce di un uomo: è proprio quella di Edoardo”. Dopo la burrascosa storia con Paolo Ruffini, il volto noto di Amici avrebbe cambiato rotta. Cupido ha scoccato la sua freccia, riportando il sereno.

Chi è Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha 34 anni, ama la palestra e i tatuaggi. Fratello di Guendalina Tavassi, che ha partecipato al Grande Fratello 11, è stato spesso ospite nei programmi tv di Barbara d’Urso, per sostenere la sorella. Il giovane non appartiene al mondo dello spettacolo: secondo quanto scrive Gossip e Tv di professione fa il video maker ed è impegnato anche nell’attività del doppiaggio.

leggi anche l’articolo —>

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Edoardo Tavassi)