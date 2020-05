Rivendica tutta la sua sicilianità Diletta Leotta nell’ultimo post Instagram con cui attrae sguardi maliziosi e commenti altrettanto irriverenti. Come ormai di consueto, l’appuntamento per i followers della giornalista sportiva è fisso e irrinunciabile. Vuoi per le immagini procaci e mai ‘stancanti’, vuoi per le considerazioni degli utenti parte integrante dello spettacolo. E la conduttrice non fa nulla per sottrarsi, anzi getta quasi benzina su un fuoco che non accenna mai ad affievolirsi.

Diletta Leotta Instagram: abbandonata sul divano è una granata, anzi due…

Seduta sul divano di casa in micro shorts e canotta, Diletta appare giunonica negli abiti quasi striminziti. Il pantaloncino fascia appena i fianchi scoprendo le gambe, il top aderente come un body finisce negli hot pants, non prima di aver agevolato con la profonda scollatura il generoso decolleté della Leotta. “Made in Sicily”, la didascalia sottolinea ciò che tante piccole scritte indicano sulla maglietta. Sinuosa e ammiccante, Diletta sfoggia curve smisurate. Ma serve le repliche su un piatto d’argento. “Made by your fratello”: se Madre Natura ci ha messo del suo, il chirurgo di casa ha fatto il resto. L’opinione accomuna molti utenti: “Made in sala operatoria altro che made in Sicily”, sottolineano. “Made in plastic”, come pure: “Sarai stata concepita in Sicilia ma il restauro sopra sotto davanti e dietro… in quale sala operatoria?”, fino a “Sicilycone”.

“Non me la ricordavo così grande la Sicilia”

A ritocco fatto, non si può comunque che godere dei risultati: “N’avemu minni??”, anche questa è sicilianità d’altronde. “Due granate siciliane”, incalzano dunque. “Non me la ricordavo così grande la Sicilia”, proseguono. “Quante Sicily vedi?”, “Io ne vedo due come anche il regno”, “Evviva il Regno delle Due Sicilie!”, “Che isole”, “Le colline siciliane: le migliori”, “Sempre detto che la Sicilia è una terra dai frutti meravigliosi”. E a proposito di frutti: “Gli agrumi di Sicilia”, “I limoni di Sicilia patrimonio dell’Unesco”, o data l’imponenza, “Angurie fresche di stagione”. La foto dallo “zoom facile” fa esclamare inoltre: “La maglietta sta soffocando”, “Troppo… lascio”. E infine, senza trascurare la vicina Calabria: “Persino ai Bronzi di Riace così cresce il pistolino”. >> Valeria Bigella Instagram bikini rosso fuoco tra seduzione e classe: «Bellezza esagerata, un’altra categoria»