Divano letto con materasso 21 cm: perché sceglierlo

Un divano letto al giorno d’oggi è sinonimo di qualità e di comfort. Un esempio è offerto dal divano letto materasso 21 cm, un modello altamente sofisticato e che fa della longevità il proprio punto di forza.

Molto resistente, ha la capacità di soddisfare le esigenze di comodità e di praticità dei clienti, in grado di garantire sonni perfetti e rilassanti. Per un materasso, lo spessore è un aspetto di primaria importanza, in quanto destinato a influire sulla comodità del letto. Nel caso in cui si sia scelto di dedicare interamente al riposo la camera da letto, la soluzione ideale è rappresentata da un divano letto con materasso alto.

Lo spessore ideale

Non esiste uno spessore ideale nel caso di un materasso; vale comunque la pena di conoscere i trend in corso in questo momento e soprattutto le differenze tra l’Italia e il resto del mondo. Non tutti sanno, infatti, che questi prodotti negli Stati Uniti sono caratterizzati da un’altezza molto più elevata rispetto a quella dei prodotti nostrani. Così, mentre in America c’erano materassi con un’altezza compresa fra i 23 e i 25 centimetri, da noi a volte non si superavano i 12 centimetri.

Perché lo spessore è importante

Come si può facilmente immaginare, lo spessore di un materasso non è solo questione di estetica; infatti un materasso spesso – è stato dimostrato – garantisce un riposo più sereno e di conseguenza ha effetti benefici dal punto di vista della salute. È chiaro, però, che si deve tenere conto dei materiali di composizione: per esempio un materasso in memory foam con tutta probabilità avrà uno spessore inferiore rispetto a quello di un modello a molle insacchettate. Ciò non vuol dire che il primo sia meno comodo del secondo, ma è solo una questione di materiali e relativo ingombro. Un divano letto matrimoniale più alto, ovviamente, ha un prezzo più elevato rispetto a un modello sottile. L’ideale è evitare i materassi che sono alti meno di 10 centimetri, in quanto essi non consentono di riposare in maniera ottimale.

Il divano letto materasso 21 cm

E veniamo al divano letto materasso 21 cm, che rappresenta una soluzione perfetta per le stanze da letto di dimensioni ridotte. Gli ambienti che hanno spazi limitati, infatti, hanno bisogno di arredi che siano in grado di svolgere più funzioni – i cosiddetti arredi salvaspazio – e che non ingombrino troppo. Qualora si abbia in mente di rendere confortevole e chic la zona notte, è indispensabile pensare ai colori da usare e all’arredamento. Ci sono scelte che consentono di ottimizzare gli spazi e permettono di usufruire di un’atmosfera sempre piacevole. Un buon accorgimento è quello di privilegiare le nuance neutre e chiare: il bianco va benissimo per le pareti della camera, e così pure il grigio chiaro e beige, che comunicano una sensazione di luminosità e di ariosità. Si tratta di colori che trasmettono una sensazione di ampiezza, quasi si trattasse di una illusione ottica.

I tessuti colorati

I tessuti colorati sono una risorsa preziosa per aggiungere un pizzico di vivacità, e lo stesso dicasi per i cuscini. Volendo si potrebbe optare anche per un rivestimento, per il divano letto, basato su una fodera pregiata rossa, gialla o comunque di un colore brillante. È molto importante sfruttare tutti gli spazi nascosti e le nicchie, così da rendere l’ambiente più funzionale. E se non si è in grado di farci stare tutto? Ecco che gli accessori pieghevoli e i mobili a scomparsa rappresentano degli alleati perfetti. Vale anche la pena di sfruttare le altezze, con mensole e scaffali.

