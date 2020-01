in

Elezioni regionali Calabria 2020 risultati: su UrbanPost seguiamo in tempo reale l’elezione del presidente e del consiglio regionale in Calabria con un live blog dalle 23 di oggi, domenica 26 gennaio 2020, ora di chiusura dei seggi. I dati sull’affluenza finora disponibili: alle 12 aveva votato il 10,5% dei cittadini calabresi nei 404 comuni della regione, un dato leggermente superiore alle regionali del 2014, quando alla stessa ora aveva votato l’8,85% degli aventi diritto. Alle 19 aveva votato il 35,52% dei calabresi, contro il 34,58% del precedente turno. Alle 23 saranno diffusi i primi exit poll, poi attorno alle 23:30 inizieranno ad arrivare i primi risultati reali.

Elezioni regionali Calabria risultati: il live blog

23:20 – In base ai primi dati l’affluenza alle elezioni regionali in Calabria è in calo. Quando sono state scrutinate 70 sezioni su 404 il dato alla chiusura delle urne è del 39,16% mentre alle ultime elezioni regionali era del 41,25%.

23:06 – Exit poll Rai: Santelli al 49-53%, Callipo al 29-33%.

22:28 – La candidata del centrodestra Jole Santelli sta arrivando al T hotel, vicino Lamezia Terme, l’albergo scelto come quartier generale per la notte elettorale. Con lei il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, i senatori Mariarosaria Rossi e Giuseppe Moles, i deputati Catia Polidori, Maria Tripodi e Andrea Orsini. E c’è anche Francesca Pascale. (in aggiornamento)