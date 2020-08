Elodie e Marracash stretti in barca, ma quanto sono innamorati? La cantante e il rapper finalmente insieme per trascorrere alcuni giorni di vacanza dopo mesi lontani l’uno dall’altra a causa dei vari impegni di entrambi. Dalla foto pubblicata qualche ora fa su Instagram dall’artista romana non si capisce bene quale sia la location, ma si può ipotizzare che si tratti della Puglia. Tra l’altro Elodie nei giorni scorsi era con la famiglia in Salento e si ha ragione di credere che Marracash l’abbia raggiunta per godere di qualche giorno di spensieratezza.

Elodie e Marracash stretti in barca, la cantante in forma strepitosa: «La panzetta di lui da vero uomo»

Pochi avrebbero scommesso su Elodie e Marracash: la loro passione, esplosa sul set del video musicale di Margherita, è diventata qualcosa di importante nel tempo. Proprio il rapper ha raccontato a Il Fatto Quotidiano quanto importante sia stato per lui l’incontro col volto noto di ‘Amici’. Elodie è stata fondamentale per aiutarlo ad uscire da una brutta depressione: «Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino», ha svelato Marracash. Il cantante rispetta gli spazi della sua compagna: Elodie, infatti, ha preferito trasferirsi in una nuova casa da sola, per gestire meglio i suoi impegni lavorativi. Ci tiene alla sua indipendenza, libertà.

Nella foto pubblicata su Instagram i due sono teneramente abbracciati: look fresco e naturale per Elodie, che ama giocare coi suoi capelli. La giovane indossa un bikini azzurro che le sta divinamente. Costume a boxer bianco a fantasia per lui, che mostra orgoglioso anche la sua pancetta. Un dettaglio su cui i fan si sono soffermati: «La panzetta di Marra da vero uomo», ha scritto un follower. Oltre 300mila mi piace e decine di complimenti: «Coppia di campioni», «Siete bellissimi», «Un piacere vedere Marra che sorride, poi insieme a te, ancora meglio», «Beato lui».

