Tutti in piedi per Ema Kovac, modella di origini croate, nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Madre Natura nell’ultima puntata dell’Ottava Edizione di ‘Ciao Darwin’, lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che si sta confermando campione di ascolti anche in replica. La giovane, che si è fatta conoscere dagli Italiani ancor di più partecipando a ‘Pechino Express – Le stagione dell’Oriente’, assieme all’amica Dayane Mello, costituendo il duo de ‘Le Top’, ha pubblicato un’ora fa uno scatto non provocante, di più. Una prova costume da 10 e lode, un’istantanea memorabile che rende merito alla bellezza della giovane.

Ema Kovac Instagram magnifica, costume sgambatissimo e fisico da urlo: «La vera Madre Natura»

Ema Kovac magnifica, in forma strepitosa. L’avvenente Madre Natura è ritratta nell’ultimo scatto con addosso un meraviglioso costume intero blu, con dei tagli, assai sgambato che valorizza il fisico da urlo. Curve paradisiache e capelli al vento: uno scatto meraviglioso, da togliere il fiato. In primo piano anche le gambe sinuose, da favola. Basta guardare Ema Kovac per sentirsi il fiato mancare: bellezza acqua e sapone e viso d’angelo. E non è nuova la giovane modella a scatti tanto intriganti: dopo aver partecipato all’adventure game di Raidue, condotto da Costantino della Gherardesca, Ema Kovac ha preso sempre più a pubblicare foto sui social. Scatti spesso audaci che non passano assolutamente inosservati… E l’ultimo non fa eccezione. Benché non si tratti di uno scatto recente: ‘Back to Mexico’, recita la didascalia che fa da corredo all’immagine superlativa. Un souvenir di una bella vacanza dunque…

«Sei meravigliosa mia cara», follower incantati

In un’ora oltre 5mila like già e decine di complimenti: «In tutti gli scatti è evidente la tua innata eleganza», ha scritto un follower; «Wow. Che bella. Sei sempre divina!», ha postato un fan; «Stupenda davvero», ha chiosato un ammiratore. E ancora: «Fantastica Madre Natura», «La più bella del mondo e che spiaggia da sogno», «Sei meravigliosa mia cara», «Favolosa», «Il top».

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Ema Kovac)